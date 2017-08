Sophie Elise blir hetsa på Youtube

I førre veke gav bloggaren, forfattaren og artisten Sophie Elise som artist med singelen «All of Your Friends». I helga blei musikkvideoen, som er innspelt i Lofoten, lansert på nett. I videoen har ho ein mannleg motspelar, og det har sett sinna i kok i kommentarfeltet.

Til no har det blitt posta over 700 kommentarar. Fleire brukarar kjem med hets og rasistiske kommentarar både mot bloggaren og motspelaren. Dei skriv blant anna at skandinaviske kvinner er i ferd med å utslette seg sjølve ved å blande seg med menn med mørk hudfarge. Sophie Elise blir kalla ei «skitent ludder», medan den mannlege motspelaren hennar blir kalla «apekatt».

Fekk sjokk

Sophie Elise tek avstand frå kommentarane. På Instagram skriv ho at ho fekk sjokk då ho såg kommentarfeltet.

– Eg blei sittande vaken i hele natt med eit enormt sjokk, og ikkje minst ei skuldkjensle som har «skapt» ein arena der slikt hat får sjå dagens lys.

Ho skriv også at hudfarge ikkje var viktig for henne då ho skulle velje motspelar.

– Eg ville ha ein som kunne skodespel, som hadde erfaring med dans, og kunne gjere løft med meg. Og ikkje minst ein som er tøff nok til å kaste seg ut på eit prosjekt som dette.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Vurderer å melde til politiet

Plateselskapet Universal, som har gjeve ut singelen, er også sjokkerte over det som kjem fram i kommentarfelta på Youtube. Norskansvarleg Bjørn Rogstad skriv i ei fråsegn at dei vurderer å melde saka til politiet.

– Vi er djupt skaka og sjokkerte. Dette er ein vanskeleg og eitthundreprosent deprimerande situasjon. Skal vi stenge gørra ned, og ikkje gi dei tjue idiotane meir merksemd, eller skal vi la dei steike i sola? Vi vurderer alle moglegheiter – også å melde til politiet. Vi er i dialog med dei rette instansane rundt dette.

Dei negative kommentarane har lenge dominert i kommentarfeltet under videoen. Men dei siste timane har stadig fleire brukarar teke til motmæle mot kommentarane.