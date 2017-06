Sony satsar på vinyl igjen

På byrjinga av 80-talet var Sony eitt av dei mest innovative musikk- og teknologiselskapa i verda. Dei utvikla kassettspelaren Walkman, som gjorde det enkelt å ta med seg musikken når du var på farta, og samen med Phillips utvikla dei CD-plata.

I 1989 slutta Sony å lage vinylplater fordi forbrukarane heller ville ha CD og andre teknologiar. Men dei siste åra har vinylen fått ein renessanse, og til neste år tek det japanske selskapet opp att produksjonen, skriv avisa Nikkei.

Manglar kunnskap

Det å lage vinylplater er ein krevjande prosess der lydkvaliteten blir påverka av både djupna og vinkelen på platerillene. Etter nesten 30 år, er dette kunnskap som har gått i gløymeboka hos mange. Sony er difor i ferd med å kare til seg gamle lydteknikarar som kan lære nye generasjonar kunsten å lage gode vinylplater.

Den auka interessa for vinylplater, held liv i dei tradisjonelle platebutikkane. Her frå den internasjonale Record Shop Day i Stockholm 22. april i år. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Etter planen skal dei første platene i produksjon i mars neste år. Det er venta at Sony blant anna skal gi ut gamle, japanske innspelingar dei eig rettane til, i tillegg til nyare popmusikk.

– Det er særleg dei yngre brukarane som har bidrege til den auka etterspurnaden etter vinylplater. Dei vil kjøpe songane dei har høyrt og likar på strøymetenestene, seier administrerande direktør i Sony, Michinori Mizuno til Nikkei.

Sony kjem truleg til å produsere vinylplater for andre plateselskap også. Den store etterspurnaden etter vinylplater gjer at det ikkje er nok presser tilgjengeleg, og artistar står i kø for å få produsert platene sine.

Fysisk format lever

Platebutikken Big Dipper har spesialisert seg på sal av vinyl. Dei måtte utvide for å møte den auka etterspurnaden etter vinylplater. Foto: Mathias Fossum

Mange bruker strøymetenester som Spotify, Apple Music og Tidal når dei skal høyre på musikk. Det at desse tenestene har blitt marknadsleiande, har ført til påstandar om at albumformatet er dødt. Då Röyksopp gav ut albumet «The Invitable End» i 2014, så dei at det var deira aller siste album. Medan andre norske artistar seier dei aldri vil gi opp albumformatet.

Men det fysiske formatet er framleis stort. Ifølge ein rapport konsulentfirmaet Deloitte laga tidlegare i år, kjem salet av vinylplater passere ein milliard dollar på verdsbasis i år. Det er rekordhøgt. Samtidig skal salet av CD-plater og digitale nedlastingar halde fram med å falle.