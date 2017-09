Sonja Henie-skodespelar: – Eg har trent beinhardt

Ine Marie Wilmann er ikkje så ulik sin rollefigur Sonja Henie, i alle fall når det kjem til pågangsmot.

Det er to år sidan det blei kjent at Ine Marie Wilmann skulle spele hovudrolla i filmen «Sonja».

Sidan ho fekk rolla har Ine Marie Wilmann hatt som mål å bli skikkeleg god på skøyter.

– Mitt ambisjonsnivå er skyhøgt. Eg har tenkt at eg skulle bli dritgod, det har vore mitt mål, seier skodespelar Ine Marie Wilmann.

7 treningsøkter i veka

For det er ingen kven som helst Wilmann skal portrettere på isen. Sonja Henie, som blei født i Oslo i 1912, deltok i sitt første OL alt som 11-åring. Ho vant 3 OL-gull og ti VM-gull i løpet av si kunstløp-karriere.

Sonja Henie Foto: NTB / SCANPIX Ekspandér faktaboks Født 8.april 1912. Død 12. oktober 1969 (57 år gammel).

Var norsk kunstløperdronning og ble stjerneskuespiller i Hollywood.

Er Norges største idrettsstjerne noensinne. Ingen norske utøvere har en merittliste som henne.

Deltok i sitt første OL før hun fylte 12 år, i Chamonix i 1924. Det var også siste gang hun hadde noen foran seg på en olympisk resultatliste. I 1928, 1932 og 1936 ble hun olympisk mester.

Hun tok også VM-gull 10 år på rad fra 1927.

Meritter: 9 VM-gull i perioden 1927-1936. Tok VM-sølv i 1926. Tok tre OL-gull (1928, 1932, 1936).

TID FOR KAFFI: Ine Marie Wilmann tek seg litt varm drikke innimellom opptaka på filmsettet. Foto: Helga Tunheim / NRK

– Det begynte med at eg øvde litt sporadisk og lite målretta i vintersesongen. Men heilt sidan juletider har eg trent skøyter tre gonger i veka, ballett to gonger i veka, personleg trenar to gonger i veka i tillegg til diettar og skodespelararbeid, seier Wilmann.

NRK er på besøk i Bucuresti filmstudio i Romania der den norskproduserte filmen «Sonja» i desse dagar blir spelt inn.

Etter fleire timar i sminka er Ine Marie Wilmann nesten heilt lik Sonja Henie i dansenummeret Tico tico frå filmen «It's a Pleasure» frå 1945. I filmstudioet har dei også rekonstruert den svarte isen som var Sonja Henie sitt varemerke.

LIKE: Skodespelar Ine Marie Wilmann med eit liknande kostyme som Sonja Henie hadde i dansenummeret Tico tico frå filmen «It's a Pleasure». Foto: Helga Tunheim / NRK/Scanpix

Filmen handlar om Sonja Henie sitt vaksne liv frå starten av hennar karriere som Hollywood-skodespelar og isshow-artist. På eit tidspunkt var Sonja Henie den best betalte skodespelaren i Hollywood uansett kjønn.

– Eg har gleda meg sånn til dette prosjektet. Eg synest Sonja Henie var eit fantastisk menneske og for meg er det ei gåvepakke som skodespelar å få spele henne over 20 år. Denne filmen er kanskje det første møtet med Sonja for mange unge i dag, seier Wilmann.

– Eit talent

REGISSØR: Anne Sewitsky følger med når opptaket går under filminnspelinga av «Sonja» i Bucuresti filmstudio. Foto: Helga Tunheim / NRK

På eit filmsett må ein ofte gjere fleire opptak av eit klipp før regissøren blir nøgd. Med Ine Marie Wilmann sine danse- og kunstløp-ferdigheiter blir jobben enklare for regissør Anne Sewitsky.

– Ho er rett og slett veldig flink, ho har øvd og trent i nokre år, så det fungerer fort veldig bra, seier regissør Anne Sewitsky.

TERPAR: Regissør Anne Sewitsky ser på originalvideo av Sonja Henie og terpar på dansedetaljar saman med Ine Marie Wilmann på isen. Foto: Helga Tunheim / NRK

Også koreograf Catarina Lindgren, som har ansvaret for isdansen i filmen er imponert over nivået som Wilmann held.

– Ho har klart seg mykje betre enn kva ein eigentleg kan forvente etter å ha gått så lite på skøyter. Det er heilt uvanleg at ho speler inn så mange av scenane på isen sjølve. Hadde ho byrja som lita, hadde det gått bra for henne i kunstløp, seier Catarina Lindgren.