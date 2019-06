Sondre Justad: – Det skal koste litt å lage musikk

– Dette blir helt perfekt, det kunne ikke vært bedre, sier Sondre Justad begeistret.

Det er regn i luften og gjørme på bakken når han og lysmann Håvard Korsvik Sommernes besøker Grefsenkollen. Men mye tyder på at været blir langt bedre når Justad står på scenen om et par dager.

Over Oslo er bare starten. For Sondre Justad og bandet skal holde over 20 konserter rundt omkring i landet gjennom sommeren.

– Det er en slags innspurt, nesten som en eksamen eller oppgave som skal leveres inn. Deadline er konsertstart. Nå er vi landa, klare til å starte. Vi gleder oss, og kjenner at det kribler i magen, sier Justad.

Sondre Justad på befaring på Grefsenkollen sammen med lysmann og kompis Håvard Korsvik Sommernes. Neste onsdag spiller de her, på festivalen Over Oslo. Foto: Louise Thommessen / NRK

De vil at hver eneste kveld skal føles som den viktigste – både for dem selv, og for publikum.

– For meg så handler det å spille om liv og død. Det er personlig, og like viktig hver kveld. Hver nye kveld er den viktigste kvelden.

– Jeg hengir meg fullt og helt til publikum

Fem år etter første singelslipp og utallige konserter, elsker Sondre Justad fortsatt å stå på scenen. Å møte publikum fra hele landet, og skape et slags forhold til dem.

Men han legger ikke skjul på at det kan være krevende.

– Jeg føler jeg bretter ut alt jeg er og hengir meg fullt og helt til publikum, til bandet og det som skjer. Men så er det også veldig givende.

Sondre Justad tror ikke han har skrevet sin beste låt ennå. Foto: Louise Thommessen / NRK

Mange av låtene Sondre Justad deler, er personlige. Når han skriver tenker han som regel ikke på at det skal ut til andre. Han skriver først og fremst for seg selv.

Musikken blir litt som en åpen dagbok.

– Det har skjedd et par tre ganger at jeg har tenkt at dette skal ikke noen andre høre, dette skal jeg ha for meg selv. Men det er nok det som driver meg, at det er personlig og at jeg føler at jeg pusher grensene mine. Det skal koste litt å lage musikk og skrive tekster.

Tredje kapittel

Et magisk øyeblikk oppstår i studio på Youngstorget. En låt Justad har sittet inne med lenge, faller plutselig litt på plass.

– Åh, dette er drifint, sier produsent Thomas Eriksen engasjert.

Sondre Justad klarer ikke å holde fingrene unna den nye synthen i studio. Slikt blir det deilig musikk av. Foto: Louise Thommessen / NRK

Til høsten, med to album bak seg, vil Sondre Justad starte på det han kaller et tredje kapittel. Akkurat hva vi kan vente fra den unge og lovende artisten, vil han ikke si stort om.

– Men jeg tror man må inn i litt ulike retninger. Jeg holder på med popmusikk, som er avhengig av alle subkulturene og smale musikksjangre for å bevege seg videre. Så når jeg til høsten skal se etter nye inspirasjonskilder, må jeg dykke litt inn i smalere sjangre, gå på konserter, teater og kanskje noen gallerier for å gjøre litt research, sier han.

– Det er skummelt å skulle si helt tydelig hvor jeg skal hen, for det vet jeg ikke helt alltid.