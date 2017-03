Sønderskutt varebil i Oslo sentrum skapte sterke reaksjoner

Filmen er en britisk actionkomedie som består av mye skuddveksling. I filmen er det en hvit van som blir gjennomhullet, og ideen bak stuntet var å sette ut en bil for å henspille til filmen.

– Opprinnelig skulle det være en van og den skulle stå på Grünerløkka. Vi ble fanget opp i det praktiske, og vanen ble til en kassebil og Grünerløkka ble til Youngstorget, sier daglig leder i distribusjonsselskapet Selmer Media, Torkel Selmer.

Les også: En film i Grenseland

Ble kvalm

Reaksjonene mot stuntet lot ikke vente på seg da Runar Skjerven Eggesvik ved cafeen Kulturhuset på Youngstorget i Oslo, skrev et Facebook-innlegg om saken. Han fortviler over at Bymiljøetaten i Oslo kunne tillate å plassere denne her.

– Det at det er en hvit varebil, som for så vidt er det samme som Breivik kjørte under terroren i 2011, og at den var full av kulehull er veldig ubetenksomt. Jeg og mange andre ble rett og slett kvalme når vi så det, sier han.

Runar Skjerven Eggesvik reagerte da han så en hvitvarebil med skudd stå på Youngstorget. Foto: Ballade.no

Eggesvik har arbeidet på torget i mange år, og var selv der da bomben gikk av i regjeringskvartalet 22. juli. Varebilen har fått godkjennelse til å stå på plassen av Bymiljøetaten i Oslo.

– Det som er alvorlig er at dette ble tillatt av dem som forvalter torget, og at det er så lite forståelse fra Bymiljøetaten av det området de forvalter.

Fikk tillatelse

Pressekontakt i Bymiljøetaten i Oslo, Monica Thorud Olsen, skriver til NRK i en mail at NewsLab søkte om tillatelse til reklamestuntet og fikk dette innvilget.

– Vi behandler alle søknader likt, og skal ikke mene så mye om innhold. Youngstorget er et av få områder vi tillater reklamevirksomhet og salg.

Hun sier videre at alle søkerne må innhente tillatelse også fra eksterne instanser, og at det i dette tilfellet ble innhentet tillatelse fra politiet. Olsen sier de ikke vet hvorfor bilen er fjernet.

Fjernet bilen umiddelbart

Markedsføringsbyrået la seg flate etter kritikken. Kristiane Roe Hammer i NewsLab, sier de fjernet bilen så fort noen trakk assosiasjon til 22. juli.

Denne bilen fikk mange til å reagere. Foto: Privat

– Vi tok affære med en gang, fikk den fjernet og la oss helt flate for all kritikken, sier hun.

– Tenkte dere på at noen kunne trekke assosiasjon til 22. juli?

– Nei, absolutt ikke. Da hadde vi aldri gjort dette.

Beklager det som har skjedd

Torkel Selmer sier til NRK at de ikke så koblingen til 22. juli før det var for sent. Han beklager på det sterkeste og ønsker å si unnskyld til de som føler seg støtt av stuntet.

– Vi beklager på det sterkeste og er lei oss for at det ble sånn. Vi fjernet den umiddelbart og ser nå at vi burde skjønt dette tidligere.