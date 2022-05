Ein fryd å ta med seg vidare inn i sommaren

– Dødpunkta er i stor grad fråverande, og variasjonen bidreg til eit fordøyeleg og dramaturgisk godt album. Sigrid veit også å runde av albumet medan leiken er god, så vegen er svært kort til å snu kassetten og spele albumet på nytt når det er over, skriv musikkritikar Sjur Systad Tyssen om «How to Let Go». Han gir hennar andre album terningkast 5 hos P3.no.