Sommerens beste lesetips

Kygo gir liv til Whitney Huston-låt

Kygo var førstevalget til å remikse Whitney Hustons versjon av «Higher Love», sier bestyrer for boet etter den avdøde poplegenden til Rolling Stone. Den norske artistens tidligere remiks av Marvin Gaye's låt «Sexual Healing» overbeviste plateprodusentene om at han var rette mann for oppgaven. Låten som nå er sluppet er det første av Whitniey Hustons musikk som lanseres etter hennes død.