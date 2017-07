Internasjonale stjerner og unge norske talenter i skjønn forening. De store festivalene tilbyr noe for enhver smak og våger tross usikre økonomiske tider å satse på store navn. Det er moro for oss, men risikabelt for festivalene. De er nødt til å treffe med programmet fordi publikumsinntektene stadig blir viktigere.

Det er mye å velge mellom, men her er NRKs jazzredaksjons tips til mulige høydepunkter:

1. Art Ensemble of Chicago

Hvor og når: Kongsberg jazzfestival fredag 7. juli og lørdag 8. juli

KULTBAND: Famoudou Don Moye spilte trommer i Art Ensemble of Chicago under Molde Jazz i 1990. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Et legendarisk kultband som har holdt på siden starten av 1960-tallet. Frijazz i utgangspunktet, men bandet blander inn elementer fra hele jazzhistorien. Et grensesprengende høydepunkt for dedikerte jazzelskere og en spennende opplevelse for alle nysgjerrige.

2. John Scofield Uberjam Band

Hvor og når: Kongsberg jazzfestival, torsdag 6. juli

FUNKY FYR: John Scofield spiller gitar i Kulturhuset under Molde Jazzfestival 1987 Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Gitaristen John Scofield har preget jazzen i flere tiår. Få har samme legendestatus. Til Kongsberg kommer han med sitt Uberjam band, bestående av Dennis Chambers, Avi Bortnick & Andy Hess. Lydbildet er funky og bør appellere til alle generasjoner. Ta med hele slekta.

3. Ola Kvernberg + Jason Moran

Hvor og når: Kongsberg jazzfestival, torsdag 6. juli

SAMARBEIDER MED NORSK MUSIKER: Jason Moran på Newport Jazz Festival i 2010. Foto: Joe Giblin / Ap

Enda en legende til byen ved Lågen. Pianisten Jason Moran har siden 90-tallet vært sentral i amerikansk jazz. Hva skjer når han møter den norske felevirtuosen Ola Kvernberg? Antakelig noe unikt. Og dette skjer kun der og da. Skummelt å gå glipp av.

4. Vijay Iyer: Holding It Down: Veterans' Dream

Hvor og når: Moldejazz, mandag 17, juli

TAR TAK I KRIGEN: Vijay Iyer & Wadada Leo Smith i Rotterdam i 2017. Foto: André Meyer-Vitali / Flickr

Pianisten Vijay Iyer er «artist in residence» på Moldejazz i år. En slags æresgjest som skal spille flere konserter med ulike musikere. Denne jobben får bare de største stjernene. Åpningskonserten i Molde i år er hans «Holding It Down: Veterans' Dream». Prosjektet tar for seg krigsveteraner og deres opplevelser, tanker og drømmer ifra krigene de har vært med å kjempe i Irak og Afghanistan.

5. Herbie Hancock

Hvor og når: Moldejazz, onsdag 19. juli

LEGENDE: Herbie Hancock på pressekonferanse i Cuba i 2017. Foto: ALEXANDRE MENEGHINI / Reuters

Legende. Punktum. Arrangøren påstår dette blir årets jazzbegivenhet i Norge. Har du billett kan du sjekke. Har du ikke, får du ikke sjansen: Utsolgt. (Sånn sett en litt dum anbefaling, men kanskje du klarer å skaffe deg en billett via-via?)

Hancock kommer til Molde med et helt nytt prosjekt og et nytt band. Han er en engasjert mann som deler tida si mellom jazzmusikk og jobben som goodwillambassadør for UNESCO. Begge deler tar han svært alvorlig. Dette blir spennende.

6. Pat Metheny & Trondheim Jazzorkester

Hvor og når: Moldejazz, fredag 21. juli

NORGESVENN: Pat Metheny i Budapest i 2005. Foto: TAMAS KOVACS / Ap

Vi må bare fortsette å bruke betegnelsen legende. Gitaristen Pat Metheny er uten tvil en av de aller største og mest populære jazzartistene i vår tid. Og en sann norgesvenn med oldefar fra Mandel og norsk mor, faktisk! Metheny har samarbeidet med Trondheim Jazzorkester før og ville gjerne gjøre det i år også. Her kan vi garantere en strålende aften.

7. Åpningskonsert med Manu Katché & friends

Hvor og når: Oslo jazzfestival, lørdag 12. august

FRA TIDLIGERE NORGESBESØK: Manu Katchè spiller trommer i Alexandrakjelleren under Moldjazzen i 2008. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Den franske perkusjonisten Manu Katché beveger seg grenseløst og karismatisk i landskapet mellom pop og jazz. På konserten i selveste operaen har han med seg noen av Norges fremste jazzmusikere: Tore Brunborg, Ellen Andrea Wang, Mathias Eick, Bugge Wesseltoft, Trygve Seim, Jacob Young og Petter Wettre. Ligger an til stående ovasjoner.

8. Karin Krog med Steve Kuhn & John Surman

Hvor og når: Oslo jazzfestival, onsdag 16. august

EVIGUNG: Karin Krog i hjemmestudioet hun deler med samboer og medmusikant John Surman. Foto: Gitte Johannessen / NTB scanpix

Legende og bauta: I år fyller hun 80 år. Vi snakker selvfølgelig om Karin Krog. På konserten i Universitetets aula har hun med seg sine mangeårige samarbeidspartnere, som også har oppnådd legendestatus som musikere; den engelske saksofonisten John Surman og den amerikanske jazzpianisten Steve Kuhn.

9. Jan Garbarek Group

Hvor og når: Tromsø jazzfestival, søndag 13. august

«GAMLE DAGER»: Jan Garbarek Group under Moldejazzen tilbake i 1988. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Og hvem spiller plutselig i Kulturhuset i Tromsø en søndagskveld i august? Jan Garbarek. Arrangørene i Tromsøs reorganiserte jazzfestival har klart det ingen andre norske arrangører har klart. Garbarek har med seg Rainer Brüninghaus (piano), Yuri Daniel (bass), Trilok Gurtu (perkusjon). Dette kan bli magisk.

Anbefalt videre lesning:

HEFTIG: The Division Bell Metal Heads på Pink Floyd-utstillingen i London. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Den forbanna musikken. Samtidig som Pink Floyd havna på museum i London, gikk tidligere frontmann Roger Waters til topps på VG-lista i Norge. Er det for tidlig å la Pink Floyds politiske ideologi støve bort på museum? Les saken