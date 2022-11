Nasjonalparken Freshwater West i Wales, er fylt med et rikt plante- og dyreliv. Her lever det blant annet sjøfugler, øgler, niser og flere sjeldne bakkehekkende fugler.

Langs strendene i denne parken, ble en av Harry Potter-filmenes tristeste scener filmet. I «Dødstalismanene – del 1», ender husnissen Noldus sine dager.

Han dør mens han ligger i fanget til Harry Potter, og forteller at stranden er:

«Et vakkert sted å være sammen med venner».

En scene som ble så sterkt mottatt at forfatteren selv har beklaget dødsfallet i ettertid.

Skjermbilde fra Twitter. Tatt 4. november klokken 11.00.

Nå kan minnesmerket for Noldus skade landskapet og miljøet, melder NBC og flere andre medier.

Et yndet sted for fansen

Helt siden filmens premiere, har West Beach vært et populært reisemål for fans av filmene og bøkene.

Det som startet med gravsteiner og minneplaketter, har gjennom årene vokst til pyntegjenstander, malte stener og nå hundrevis av sokker.

For de som ikke er Harry Potter-fans, er husnisser i praksis slaver. Det eneste som kan frigjøre dem, er hvis de får et klesplagg.

Rollefiguren Noldus fra Harry Potter-universet.

En kjent scene i den andre filmen, viste hvordan Noldus ble frigjort fra sin onde mester, Lucius Malfang, ved at Harry Potter lurer en sokk inn i en dagbok. En dagbok som så blir gitt til Noldus, og resulterer i sitatet:

«Mester har gitt Noldus en sokk ... Noldus er fri».

Lokalbefolkningen bestemmer

Freshwater Beach West i Wales. Her i forbindelse med 100-årsmarkeringen av første verdenskrig. Foto: REBECCA NADEN / Reuters

Allerede i mai i år, ble det fremmet et forslag om å flytte minnesmerket.

National Trust Wales, myndighetene med ansvar for nasjonalparken, laget en spørreundersøkelse om flyttingen. Lokalbefolkningen skulle stemme over forslaget.

«De senere årene har vi sett en økt interesse for alt Freshwater West har å tilby. Vi ønsker at besøkende skal ha en fin og trygg opplevelse, samtidig som vi garanterer at miljøet blir tatt vare på for fremtidige generasjoner.»

Over 5000 personer stemte.

– Vær så snill, ikke legg igjen sokker!

Foto: Victoria Maclean / SWNS / SWNS

Nå er resultatet klart: Minnesmerket blir stående.

I en pressemelding sluppet forrige uke fra myndighetene, var beskjeden klar:

«The Trust ber besøkende om å kun ta bilder for å beskytte det bredere landskapet».

De la også til at sokkene, pyntegjenstandene og malingsflis fra malte småsteiner kan blande seg inn i det maritime miljøet og næringskjeden.

Noe som kan sette dyrelivet i fare.

Illustrasjonsbilde av sjøfugler. Foto: FRED TANNEAU / AFP

Fansen jubler

Det var knyttet mye spenning til resultatet. Både på Twitter og i Harry Potter-forumer skapte saken mye debatt og overskrifter.

For mange var dette en krise, for andre et tiltak som var langt viktigere enn en ikke-eksisterende rollefigur.

En fan foreslo og heller donere bort sokker og klær til hjelpeorganisasjoner, i Noldus sitt navn.

Om oppfordringen blir overholdt vil tiden vise. Reaksjonene har i hvert fall begynt å komme.

Skjermbilde fra Twitter. Tatt 4. november klokken 11.00.

Det er uansett en god idé å la sokkene bli liggende hjemme når man besøker minnesmerket.