Snapchat satser på egne TV-serier

Snapchat introduserer Snapchat Shows på det norske markedet etter store satsninger på en rekke nye funksjoner.

– Vi har brukt over to år på å bygge en plattform for video i høydeformat som er designet for mobil, og til nå har det vært en stor suksess. Seertallene er tredoblet i USA der det først ble lansert, sier en kilde i Snapchat.

– Snapchat er det første teknologiselskapet som skaper innhold tilpasset plattformen, mens andre selskap som Netflix, Youtube, Facebook Watch og Amazon skaper serier i kjente formater, sier Gry Cecilie Rustad, medieviter ved Universitet i Oslo.

Foto: Privat

– Den siste tiden har vi sett en vridning fra at kringkastere skaper TV-innhold til at teknologiselskapene gjør det samme. Snapchat har utviklet det jeg kaller sosiale medier-serier. Det er serier som smelter sammen sosiale medier og TV-serie-logikk, sier Rustad.

Kjente manusforfattere

Seriene har en klar historie, er visuelle med grafikk, Split-screens og vil være inspirert av måten Snapchats brukere kommuniserer med sine nærmeste venner.

18 - 34 åringer bruker mer tid på mobilen enn på TV, og innen 2019 vil mobilen overgå TV-en som en underholdningskanal, ifølge en rapport fra Nielsen. Dette ønsker Snapchat å imøtekomme.

Totalt kommer Snapchat til å slippe tolv mobilserier. To av de produseres av skaperne bak reality-serien «Keeping up with the Kardashians» og «Real World».

Skjermdump av Snapchat Shows.

– Vi har med tiden forstått hva slags innhold brukerne våres ønsker. Dette har vi utviklet med noen av de beste historiefortellerne i verden. Det er viktig å bygge gode relasjoner, sier en kilde i Snapchat.

Snapchat har også fått med manusforfatteren bak TV-serien «Riverdale» til å skrive manuset til «Class of Lies» som handler om to skolejenter som gjennom sin podcast forsøker å løse et mysterium om en forsvinning.

Norsk produksjon

Matkanalen er alene om å representere matsegmentet på Snapchat Show. NRK Newton som er et vitenskapelig TV-program for barn og ungdom er også på plattformen.

– Vi har en reach på 1,4 millioner unike seere på Snap Shows. En tredel av disse er i Danmark og resten i Norge, forteller Øivind Lindøe, Daglig leder og gründer av Matkanalen.

Sonia Huanca Vold lager innhold for Matkanalen.

– Det er en helt fantastisk forretningsmodell og vi treffer en mye yngre målgruppe og internasjonalt matinteressert publikum, sier Lindøe.

Han forteller at de tre minutter lange epiosdene er tilpasset formatet til Snapchat.

Snapchat har signert avtaler med NBC Universal, Turner, Discovery, BBC, ABC, ESPN, Vice Media og en rekke andre TV-selskap. De skal også være i samtaler med CBS og Fox, ifølge Helt Digital.