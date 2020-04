Snakker du med barna om korona? – Viktig å gi dem håp

Treåringen vet godt hva viruset er, men foreldrene synes ikke alltid det er like lett å forklare han hvorfor man ikke kan gå i barnehagen og leke med venner om dagen.

Emilio på åtte år gleder seg aller mest til å komme seg tilbake på skolebenken, fordi da får han endelig se vennene sine igjen.

– Hvordan du ser for deg at den første skoledagen blir?

– Hvis koronaviruset er borte, så tror jeg det kommer til å bli en fest.

Men hvordan skal vi egentlig snakke med barna om situasjonen vi er i akkurat nå? Du trenger javascript for å se video. Men hvordan skal vi egentlig snakke med barna om situasjonen vi er i akkurat nå?

Det er mange spørsmål som stilles, og mange foreldre har de siste ukene måttet snakke med barna sine om viruset.

Men hvordan skal vi egentlig snakke med barna om situasjonen vi er i akkurat nå?

Viktig å gi barn håp

Silja Kårstad som er psykologspesialist ved barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital, og som daglig jobber med barnevern og psykisk helse for barn og unge – trekker frem viktigheten av å gi barn håp.

Hun råder foreldre til å gi dem det i samtaler med barna. Et eksempel hun trekker frem er samtalen om hvorfor de ikke får være så mye med besteforeldrene sine om dagen.

– Barn kan jo bli bekymret for at besteforeldrene kan bli ensomme, hvis de til vanlig har mye kontakt, sier hun.

Kårstad sier at det kan være lurt å snakke med barna om ting de kan gjøre for hjelpe andre. Det kan både handle om å holde avstand, men også psykologisk kontakt gjennom å ringe eller å lage tegninger.

Hun peker på viktigheten av å vise at det er rom for å snakke om bekymringer man kan ha i tiden vi er i nå.

– Hvis man tror at man kanskje har barn som bekymrer seg litt så kan man jo gjette, man kan si at det kan jo hende at du har tenkt litt på at jeg skal bli syk eller at bestemor skal bli syk.

Må møte besteforeldre på avstand

Lykke savner å gi besteforeldrene sine en god klem. Foto: Privat

– Man kan fortelle barna at de må holde avstand til besteforeldrene sine ellers kan de bli syke.

Og sier at man i samme samtale kan snakke med barna om hvordan man kan holde kontakt selv om man ikke møtes fysisk, noe niåringen Lykke har prøvd på med sine besteforeldre.

– Jeg har fått møte besteforeldrene mine på stranden – men med to-meters avstand, sier hun.

Lykke har til vanlig mye kontakt med besteforeldrene sine, men det er spesielt én ting hun savner.

– Jeg savner å gi dem en god klem.

Brillebjørn er hjemme

Brillebjørn-bøkene fungerer aller best når de ligner mest mulig på livet barna lever akkurat nå, mener forfatter Ida Jackson. Foto: Hedvig Kolboholen / Privat

Siden mange småbarnsforeldre synes det er vanskelig å forklare barna sine om hvorfor de ikke får møte venner og må være borte fra barnehagen, bestemte Brillebjørn-forfatter Ida Jackson seg for å hive seg rundt.

– Når den enkelte voksne hjemme plutselig blir mutters alene om å skulle forklare noe, så er det veldig deilig å kunne bruke en fortelling og si at det er ikke bare deg som må være hjemme fra barnehagen, det må Brillebjørn også.

Boken «Brillebjørn er hjemme fra barnehagen selv om han ikke er syk», ble skrevet nettopp for dette formålet – å lære de minste barna mer om koronaviruset.

– Boken gjenspeiler hverdagen vi nå opplever, med et akutt historiefortellingsvakum, som hun selv liker å si.

– Ideelt sett skulle jeg kommet hjem til dem og lest høyt for ungene deres, men det kan jeg ikke gjøre akkurat nå, så da lagde jeg en lydbok som jeg håpet ville slå an.

Til nå er lydfilen lastet ned over 19 000 ganger.