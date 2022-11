Bodø-bygg kan vinne «grøss-medalje»

Arkitekturopprøret har nominert hotell- og boligkomplekset The Storm i Bodø som ett av de styggeste nybyggene.

Ti andre kandidater er nominert, deriblant boligprosjektet Skir i Tromsø.

Saher Sourouri i Arkitekturopprøret sier til Avisa Nordland at de har fått hundrevis av tilbakemeldinger på bygget siden ferdigstillelsen i 2021.

– Det store flertallet synes det er helt forferdelig, forteller Sourouri til avisa.

Stygt, trist, mørkt og skummelt er ord som går igjen. Bygget blir beskrevet som et av flere eksempler på overdimensjonert utbygging i Bodø av Arkitektopprøret.

De skriver at prosjektet spiser opp himmelrommet og øker vindhastigheten i en allerede forblåst by.

Per Knudsen Arkitektkontor AS ferdigstilte prosjektet etter at bygget hadde fått rammetillatelse. Nina Kielland, faglig leder, sier det var politisk vedtatt at huset skulle være svart.

– Det måtte vi bare akseptere.

Hun mener det er bra at folk engasjerer seg i arkitektur, selv om man havner på en lite flatterende liste.