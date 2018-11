1. «Woody» (15 kvm)

MINIATYRHYTTE: Større inni enn utenpå, og inni er det få og håndplukka ting.

Miniatyrhytte tegnet av arkitekt Marianne Borge

Satt opp på Gressvik i Fredrikstad

Her er det måten vinduene er plassert på som gjør at den bitte lille hytta virker større enn den ser ut fra utsiden. De slipper uterommet inn og gir mye lys.

Rommet blir luftig med store vinduer og god takhøyde.

– Her er det enkelt og stilrent, med delikat estetikk og fokus på materialer, sier arkitekt Marianne Borge.

For å gi følelsen av et luftig rom anbefaler hun få ting. Og når møbelet grupperes sammen ut fra veggen, skapes det rom rundt dem.

2. «Fordypningsrommet» (10 små hus)

EFFEKTIVT: Designert for hvile og utsikt. Foto: Pasi Aalto / TYIN tegnestue

Tegnet av TYIN tegnestue og Rintala Eggertsson Arkitekter

På Fleinvær i Gildeskål kommune utenfor Bodø

De ti små bygningene er laget for fred og ro, som arbeidssted for kunstnere. Det var musikeren Håvard Lund som fikk idéen til det som nå er mest kjent som «The Arctic Hideaway».

Her er det innredet så enkelt som mulig. Her er bare det aller mest nødvendige, i naturligvennlige materialer.

Det er naturen som bestemmer, på den lille øygruppen. De små bygningene er tjoret fast så de ikke skal blåse til havs. Så store vinduer som mulig gjør at forskjellen på ute og inne viskes ut.

PÅ VEI TIL BRYGGA: Ti små rom ligger langs stien ned til fjorden. Foto: Pasi Aalto / pasiaalto.com

3. Knapphullet (30 kvm)

PÅ BAKKEPLAN: Oppholdsrommet, like mye inne som ute. Vevingen i taket er av eikeflak. Foto: Kim Muller / Lund Hagem Arkitekter

Anneks tegnet av Lund Hagem Arkitekter

Bygget på Vesterøya i Sandefjord

Dette annekset har vunnet flere internasjonale arkitekturpriser, lite og spektakulært som det er. Bygningens fotavtrykk i naturen mellom to svaberg er lite, men inne er det er mulig å bevege seg på fire plan. På bakkeplan ser man ut på steinene, oppe på takterrassen er utsikten.

Veggene er av glass, som åpner opp mot vegetasjonen og vær og vind. Inne er det et oppholdsrom med dører ut, bad og to sengeplasser laget til på en mesanin, en mellometasje.

Innvendig er det eik som er brukt gjennomgående, det skaper en helhet. Betongen i konstruksjonen er også brukt innendørs, som er med på å skape et romslig, helhetlig inntrykk.

NESTEN USYNLIG: Som en blanding av telt og drivhus, bygget i betong, glass og eik. Foto: Kim Müller / Lund Hagem Arkitekter

4. «Hardanger Retreat» (20 kvm)

KAPELLAKTIG: Lyset er naturlig eller fra stearinlys, mat lages på gass og vann hentes i fossen. Foto: Bent René Synnevåg / Saunders Architecture

Hytte tegnet av Todd Saunders and Tommie Wilhelmsen

Ligger på Kjepsø i Hardangerfjorden

De store vinduene på tre sider slipper lyset og det uberørte landskapet inn, og inne er det kun ett rom.

Dette er en hytte laget for å være ute, som den norske setra og den gamle fjellhytta er den et sted å komme inn og slappe av og sove.

Vannet hentes i en foss like bak, badet er i fjorden ned skråningen og matlagingen skjer på gassbluss eller bål.

Utenfor skyvedøren er det laget en stor platting, bygget rundt de mosegrodde trærne.

RESPEKT: Landskapet først er føringen for denne hytta her. Foto: Saunders Architecture

5. «Nordlandshuset» (25 kvm)

– Hytta er det indre rommet du alltid bærer med deg, sier arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk. Du trenger javascript for å se video. – Hytta er det indre rommet du alltid bærer med deg, sier arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk.

Anneks tegnet av arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk

Ligger på Gravråk i Lofoten

Nordlandshuset et lite og kompakt med høy første etasje med mange og store vinduer.

Hovedrommet er både kjøkken, spisestue og stue i ett. Kjøkkenbenken under vinduene er bygget i samme stil som skuffene under sofaen på andre siden av spisebordet. Smart løsninger som skaper god plass.

6. «Snippen» (11,5 kvm)

SETT FRA DØRA: Ovnen er til venstre for fotografen og du kan se tørkestativet i taket. Foto: Pasi Aalto

Egen hytte tegnet av arkitektparet AnneLise Bjerkan og Bendik Manum

Ligger i Trollheimen i Meldal

Hovedrommet er så lite at det blir fort varmt med vedfyring. Og samtidig stort til at en familie på fire-fem kan slappe av etter turen. Her er alle detaljer nøye uttenkt, fra det å få tørka klær til det å lage mat.

To av soveplassene er laget som åpne hemser, som også kan brukes for å få litt «privatliv». De nederste sengene er også selvsnekra, for å utnytte plassen best mulig, og brukes også som sofabrisker.

Så enkelt og naturlig som mulig er grunnidéen her. Vannet hentes i bekken.

PLANEN: Tegningen visere det 11,5 kvm «store» oppholdsrommet hvor gulvet er isolert med saueull og det uisolerte, steinlagte inngangspartiet. Foto: AnneLise Bjerkan/Bendik Manum

Se flere bilder i artikkelen i magasinet Arkitektur N.

7. «Låve Storhaugen» (15 kvm)

VINDUSBORD: Vinduskarmen er bordet i dette lille rommet. Foto: Opaform

Overnattingsmodul tegnet av Opaform Arkitekter

Ligger i Myrkdalen i Voss

I enden av et jorde, like ved skiheisen med utsikt over dalen, ligger en liten låve. For 50 år siden ble kyrne som beita ute melka her, og det gikk an å overnatte for arbeidsfolk. Etter 1975 ble tråfjøset stående tomt, som så mange andre gårdsbygg her i landet.

Så fikk det nytt liv som eksotisk overnattingssted.

Det er ikke gjort noe med konstruksjonen, så her er det lavt under taket. Men rommet er laget slik at det går an å stå oppreist i midtgangen mellom benkene og ildstedet. Karmen i det nye karnappet som stikker ut og slipper inn lys, kan brukes til bord.

VEIEN INN: Fra norsk fjøs til japanskinspirert soverom. Foto: Opaform

8. «Røldalshytta» (44 kvm)

UTSIKTER: Vinduene gir utsikter i alle himmelretninger. Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter

Tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter

Står i Røldal ved Hardangervidda

I denne kompakte hytta er de geometriske formene tydelige både ute og inne. Rommene er koblet sammen i fire åpne halvetasjer som kan lukkes ved behov.

Nøye planlagte løsninger med effektiv bruk av plass under benker og senger skaper romslighet.

Interiøret er fleksibelt utnyttet og renset for alt unødvendig. Overgangene er presise og alle flater er av hvitlasert furu. Det gjør den lille hytta luftig. Vinduene på veggene og i taket skaper sterk kontakt med naturen og utsikten mot fjellet, skogen og himmelen.

Hvor enn man er innendørs er opplevelsen av det grønne, blå eller hvite rett der ute.

STILISERT STEIN: Her går man inn på kjellernivå og opp til lyset, halvetasje for halvetasje. Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter

9. «Nyperosa» (8 kvm)

Foto: Anette Torjusen / NRK

Elskovsrede tegnet av Solveig Egeland

På Koster ved Strømstad

Her er hytta bygget rundt en seng. Stort mer er det ikke plass til. Opplevelsen under tak ligner på å være ute, med bjørkebark på veggene og greiner i himlingen. Utenfor vinduene er trær og himmel, og dobbeltdøren ut til plattinger er det egentlige oppholdsrommet her.

Solveig Egeland har laget hytta og «kapellet» ved siden av med god hjelp av «Oppfinneren» Erik Alfred Tesaker er tilpasset naturen. Et tak buer seg under en furu og himlingen i taket er av greiner.

– Målet mitt er å få folk til å lytte. Til vinden, til stillheten, til regndråper som trommer på taket, til å fornemme naturen sang, sier kunstneren.

TRAMMEN: Plassen utenfor er oppholdsrommet, soverommet er under tak. Foto: Anette Torjusen / NRK

Les hele historien om naturhyttene på NRK.no.

