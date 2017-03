Slutt for «Hotel Cæsar»

Etter 3000 episoder er det slutt for landets mest lengstlevende dramaserie. Det melder TV2.no.

– TV 2 fortsetter sin dramasatsing, men må som alle gjøre prioriteringer. Neste sesong kommer det ikke nye episoder av «Hotel Cæsar», men andre nye serier, sier TV 2s dramasjef Christopher Haug til nettstedet.

Serien ble tatt av skjermen og flyttet over til TV 2 Sumo i januar, og seertallene har ikke vært som forventet.

Vemodig og trist

Anette Hoff, som har spilt rollen som Juni Anker-Hansen i nærmere 20 år, sier at hun ikke er veldig overrasket.

– Det har ligget i kortene lenge, og jeg har forberedt meg mentalt på dette lenge, sier hun, og legger til:

– Jeg synes det er veldig vemodig og trist at dette er et lukket kapittel. Samtidig har jeg vært kjempeheldig som har hatt en forutsigbar og fast jobb i alle årene, og vært med på å skape TV-historie i Norge. Så jeg er samtidig stolt og takknemlig.

– Hadde du forventet at serien skulle få leve lengre etter overgangen til nett ved nyttår?

– Jeg har vært usikker på det. Vi er jo en nesten 20 år lang serie, og om du skal holde på seerne dine skal du ikke forandre konseptet så veldig. Jeg er en av dem som har vært skeptisk til omleggingen. For noen fungerer det helt fint å se serien på nett, men for andre er det veldig trist at serien er borte fra lineær TV.

Hun er delvis kritisk til hvordan TV 2 har håndtert denne saken:

– Personlig ville jeg ønsket at vi hadde blitt holdt mer oppdatert på hva TV 2 tenker og hva slags avgjørelser de hadde tenkt å ta. Særlig da vi avsluttet produksjonen før jul, var det litt underlig. Men samtidig er det litt slik det foregår, og ting må jo vurderes, og mange mennesker skal mene mye om det.

TV 2s dramasjef Christopher Haug svarer dette:

– Det må bli hennes mening, og kommunikasjonen kan nok alltid bli bedre. Men det har ikke vært en bevisst strategi å holde tilbake informasjon. Det har vært en løpende vurdering, og vi har selv ikke visst hva utfallet skulle bli, sier han.

– De ga folk en sjanse

Tom Sterri har jobbet både foran og bak kamera i «Hotel Cæsar». Foto: Kåre Riibe Ramskjell

– Det er en trist dag, sier skuespiller og regissør Tom Sterri til NRK.

– Det blir som med et dødsfall, egentlig. Det er trist, uansett hvor forberedt man er.

Han mener «Hotel Cæsar» har fungert som den største skolen i filmbransjen her i landet.

– Da mener jeg alt fra teknisk personell og stab til skuespillere. Her har vi brukt gode gamle «learning by doing». Jeg møter alltid barn av Cæsar, som jeg pleier å si, når jeg gjør andre TV-oppdrag. Det er noen hundre av dem, sier Sterri.

Han hadde ingen erfaring som TV-produsent da han ble spurt om å gjøre jobben.

– Jeg takka ja fordi gode venner av meg, som kjenner både Cæsar og meg godt, mente det var noe for meg. Og jeg elsker å gjøre ting jeg ikke kan, for da lærer man jo. Jeg lærte masse i alle funksjonene jeg har hatt der. De har virkelig gitt folk en sjanse, sier Sterri.

Anette Hoff vektlegger også hvor viktig serien har vært som TV-skole.

– Veldig mange har hatt «Hotel Cæsar» som sin første arbeidsplass, og derfra blitt hentet videre til NRK og andre store mediehus. Det har vært en brå læringskurve å jobbe der. Einar Førde sa i sin tid at det ikke er mulig å overvurdere betydningen «Hotel Cæsar» har for å utvikle TV-arbeidere, sier Hoff.