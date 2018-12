Slottsfjellfestivalen skulle vært reddet før jul – mangler fortsatt livsviktige avtaler

– Vi har en god dialog med de fleste kreditorene våre, og har kommet til enighet med mange av dem. Men fortsatt er det noen som ikke er helt overbeviste, sier daglig leder Johannes Lund i Slottsfjellfestivalen.

Han og resten av festivalledelsen jobber for tiden med å redde Slottsfjellfestivalens eksistens, etter publikumssvikt og millionunderskudd i år.

Internt satt festivalledelsen en frist til jul for å få reddet festivalen. Slik har det ikke gått. Seks dager inn i romjulen, mangler fortsatt Slottsfjellfestivalen gavepakken som sikrer fortsatt drift i 2019.

– Det er riktig at vi satt frist til jul, men nå får vi sannsynligvis ingen 100 prosent avklaring før over nyttår. Med det sagt, ser vi positivt på sjansene for at det blir festival til neste år, sier Lund.

Slottsfjellfestivalen SLOTTSFJELL 2013: Kendrick Lamar på scenen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Ekspandér faktaboks Norsk musikkfestival, arrangert i Tønsberg årlig siden 2003.

Finner sted i området ved festningen Tunsberghus på Slottsfjellet.

En serie rockefestivaler med samme navn ble også arrangert på 1980-tallet fram til og med 1983.

Arrangeres vanligvis fra torsdag til søndag en uke i juli.

Kapasitet på 12.500 publikummere.

Ansatte godtok lønnskutt

Festivalens eneste faste ansatte ved siden av Lund har vært permittert siden starten av desember. De aller fleste som jobbet for festivalen i sommer godtok betydelige lønnskutt.

Den siste formelle orienteringen fra ledelsen kom 12. november, i et innlegg i de ansattes interne Facebook-gruppe.

Der skrev festivalledelsen at de fortsatt hadde håp om å redde festivalen, men at fremtiden var høyst usikker.

Lund jobber nå på spreng for å få kreditorene med på en avtale der festivalen betaler tilbake 10 prosent av gjelden sin.

– Vi har fått med flere kreditorer på avtalen, men noen trenger mer tid til å tenke over dette, sier Johannes Lund.

Slik så det under Slottsfjell i 2014. Fire år senere sliter festivalen med å overleve. Foto: Erlend Laanke Solbu

To oppkjøp kollapset

Festivalens styre var i løpet av sommeren og høsten i samtaler med to potensielle kjøpere av festivalen, men begge valgte å trekke seg etter langvarige forhandlinger.

Årsaken til de havarerte salgene var underskuddet festivalen bærer med seg.

Selskapet som driver festivalen, Baglerbrønnen Drift AS, gikk i fjor med et underskudd på fem millioner kroner – før nedturen med årets festival.

Selskapet mistet også egenkapitalen i fjor, og hadde ved utgangen av 2017 en negativ balanse på 1,9 millioner kroner.

Vil måtte endre festivalen

I mai fikk festivalen 100.000 kroner i årlig støtte fra Tønsberg kommune fra 2019, for å demme opp for den økende konkurransen festivalen har opplevd de siste årene.

Det er første gang festivalen har mottatt offentlig støtte siden starten i 2003.

Selv om festivalen drar i land avtalen med kreditorene, vil neste års festival bli nødt til endres.

Ledelsen må avgjøre om festivalen skal satse på et begrenset antall store internasjonale stjerner, eller et bredere program med mellomstore og små artister.

Opp i røyk? Store artister som Imagine Dragons har gjestet Slottsfjellfestivalen. Dersom festivalen lever til neste år, må de prioritere enten få og store internasjonale navn eller flere og mindre artister. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Konkurrenter som Stavernfestivalen i Larvik og Øyafestivalen i Oslo er allerede godt i gang med billettsalg og booking av artister til neste års festivaler.

Konkurrentenes forsprang og den stadig kortere planleggingstiden før sommeren bekymrer imidlertid ikke festivalsjef Lund.

– Den første festivalen i 2003 ble påbegynt i april. Det er fortsatt mange artister å velge mellom, så det bekymrer vi oss ikke for, sier Lund.