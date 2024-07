Slipper katastrofefilm samtidig som orkan herjer

– Det er jo vår tids store dommedags- og endetidsfortelling. At vi og kloden kan gå under, og at det er vår skyld, sier filmekspert og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Jon Inge Faldalen.

Han snakker om filmen «Twisters», som hadde USA-premiere denne uken og kom på norske kinoer torsdag.

Samtidig har virkelige hendelser gitt lanseringen av filmen om ekstreme tornadoer et dystert bakteppe.

Orkanen «Beryl» har de siste ukene har skapt ødeleggelser og tatt flere liv i Karibia, før den nylig beveget seg over Texas.

– Vi må være empatiske

«Twisters» spiller videre på storfilmen Twister (1996). I den nye filmen er det de fryktløse stormjagerne Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), Tyler Owens (Glen Powell) og Javi (Anthony Ramos) som forsøker å temme og slukke tornadoer i Oklahoma i USA.

– Orkaner og tornadoer forekommer oftere, vi må være oppmerksomme og empatiske. Filmen er et lite glimt fra et større bilde, sier Anthony Ramos til NRK på videolink.

«Beryl» er det tidligste ekstremværet som noensinne har utviklet seg til en kategori fem orkan i Atlanterhavet. Kategori fem krever at orkanen har en hastighet på minst 135 knop.

Regissør Lee Isac Chung sier at han har vært bekymret for hvordan verden ville se ut når filmen ble utgitt.

– Under innspilling snakket vi med skuespillerne om hvordan vi best mulig kunne representere mennesker som opplever ødeleggelse og å miste noe, sier Chung.

Tror det finnes bedre egnede sjangre

Filmekspert Faldalen sier at katastrofefilmer som skildrer verden vi lever i, kan ha en effekt.

– Det kan gi noen følelser av både sjokk og angst, som kan bidra til handling eller holdningsendring, sier Faldalen.

Samtidig er han usikker på om «Twisters» og katastrofesjangeren er en spesielt god skildring av utfordringene vi står overfor.

– Denne sjangeren har et veldig individfokus med den klassiske helten som skal løse ting, gjerne alene. Da blir strukturer og samfunnsaktører borte.

Han tror at det er andre sjangere som passer bedre til å beskrive klimaendringer.

– Det spørs om et klassisk Hollywood-oppsett er det beste. Jeg vil tippe at dokumentarsjangeren er bedre egnet.

Regissør Chung forteller at filmen heller ikke handler om utfordringer knyttet til klima.

– Jeg vil si at filmen dypes sett handler om Kate Cooper og hennes emosjonelle reise.

– Hadde begynt å skrike

Kate Cooper spilles av Daisy Edgar-Jones. Cooper opplever å miste nære i det tornadoutsatte området i Oklahoma i USA.

Edgar-Jones forteller at hun har brukt tid på å forsøke å forstå hvordan mennesker som opplever katastrofer reagerer, blant annet ved å se på mennesker som har posttraumatisk stresslidelse.

– Jeg syntes at vær og storm er en fin måte å representere en indre emosjonell reise. Hver tornado var et steg nærmere for Kate å finne seg selv, sier Edgar-Jones.

I «Twisters» møter vi også SoMe-stjernen Tyler Owens, under merkenavnet: «The Tornado Cowboy», spilt av Glen Powell. Fryktløst kjører han inn i stormen og streamer dette til seerne sine.

Men skal vi tro Powell, så hadde han ikke vært like fryktløs om han faktisk ble truffet av en tornado.

– Jeg tror jeg hadde begynt å skrike og blitt kastet rett opp i himmelen, ler han.