Avstemningen åpnes i sendingen.

Hvordan stemmer jeg?

Først må du logge deg inn hos NRK.no. Du må være registrert og innlogget for å kunne delta. Det tar kun kort tid å opprette en NRK-bruker, om du ikke har en fra før. Dette gjør du idet du går inn på stemmesiden.

Når du er innlogget vil du få en liste over årets melodier som du kan stemme på.

Hvordan foregår stemmingen?

Først skal de fire delfinalistene deles inn i to ulike dueller. Dette blir gjort direkte i sendingen.

I hver duell har du tre stemmer til rådighet totalt, som du kan fordele som du vil. Artisten med flest nettstemmer går videre til en siste duell. Vinneren av den siste avgjørende duellen går videre til finalen, 20. februar.

Du kan også rangere hva du synes om artistenes fremføring. Vær med å vurder opptredenene og gi artistene så mange stjerner de fortjener. Rangeringen med stjernene påvirker ikke stemmene eller resultatet.

Du kan også vise ditt engasjement til artistene ved å sende de applaus fra MGP-bobla.

Når kan jeg stemme?

Det vil ikke være mulig å stemme før programlederne gir beskjed om at avstemningen begynner. De vil også varsle når avstemningen avsluttes. Du vil få beskjed på nettsiden når det er mulig å stemme.

Hvor mange stemmer har jeg?

Du har mulighet til å avgi tre stemmer i hver duell.

Hvorfor må jeg logge inn for å stemme?

For å gjøre stemmeavgivningen sikker må vi knytte hver stemme til en egen NRK-bruker. Avstemmingen er lagt bak innlogging for å hindre juks eller manipulasjon av resultatet. Vi lagrer ikke informasjon om hvem som stemmer på hva, men vi logger at du har stemt slik at du ikke kan stemme flere ganger per runde.

Hva har NRK gjort for å forbedre stemmesystemet?

Siden fjorårets finale, har NRK jobbet mye med å gjøre stemmeløsningen mer robust. Det sier NRKs leder for Publikumsprodukter, Inge Thorud.

– Vi har gjort endringer i den tekniske arkitekturen, og systemene tar nå høyde for et større volum av stemmer og engasjement, sier Thorud og legger til at det samme systemet har blitt brukt gjennom høstens Stjernekamp og den alternative Eurovision-finalen i mai.

Dersom stemmesystemet ikke fungerer, er det satt på plass to nye backup-løsninger.

– Det ene er SMS-avstemning, og det andre er et publikumspanel. Panelet er plukket ut av analyseselskapet Norstat, sier Thorud.