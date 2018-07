Slik startet campinglivet

– Vurderte selvmord etter kritikk

Jar Jar Binks-skuespiller vurderte selvmord da «Star Wars»-fansen hatet rollekarakteren, skriver The Guardian. Ahmed Best, mannen som lånte stemme til Jar Jar Binks, delte et bilde av seg selv og sønnen på en bro – med ordene «dette er stedet hvor jeg nesten tok livet mitt». På Twitter skriver Ahmed Best at det til neste år er 20 år siden han opplevde så mye motbør i mediene at det fremdeles har innvirkning på skuespillerkarrieren hans i dag. (NTB).