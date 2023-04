Slik skal Karpe satse internasjonalt

I kveld holder Karpe konsert i Milano. Den italienske storbyen blir den første av rundt 20 europeiske byer som skal få besøk av rapgruppa den neste måneden. På denne måten skal de teste den internasjonale interessen.

Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid i Karpe har oppnådd det meste som er mulig for en musikkgruppe i Norge.

De har knust Spellemannpris-rekorder, de har fylt Spektrum 14 ganger, fått laget to kinofilmer om seg selv, flere bøker og fått hyllester for langt mer enn bare musikken – men også for deres arbeid med inkludering og representasjon.

Hvis Norge hadde vært et dataspill har Karpe på mange vis nådd siste brett. Nå åpner de et nytt spill: Verden.

Tester interessen

NRK møter Karpe i Milano i forkant av den første utenlandskonserten.

– Vi har lenge følt at det er et internasjonalt potensial i prosjektet vårt. Når vi får bekreftelse på at det stemmer, så må vi jo prøve, sier Rashmikant Patel.

Karpe på vei inn backstage i Milano. Foto: Frode Fjerdingstad

Over halvparten er konsertene på turnéen er utsolgt får NRK vite av deres management.

– Billettsalget går bra, forteller Trine Jacobsen i Little Big Sister.

Mange nordmenn reiser fra Norge for å se Karpe, men interessen er også stor på de lokale stedene de skal, får NRK opplyst.

Karpe skal hovedsakelig spille på mellomstore arenaer med plass til rundt 1000 mennesker.

– Hvis denne turnéen går bra, så satser vi mer internasjonalt. Dette er startskuddet på noe. Vi kunne gjerne også tenkt oss å gjøre mer i for eksempel Pakistan, India eller Egypt, sier Rashmikant Patel.

Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid gleder seg til å spille i Europa. Foto: Frode Fjerdingstad

Ny musikk, men ikke på engelsk

I det siste prosjektet deres, «Omar Sheriff», blander rapduoen i større grad enn tidligere inn musikk og språk fra andre kulturer. Blant annet fra foreldrenes deres sine hjemland, India og Egypt.

– Vi vil fortsette med dette, og vil ikke vurdere å begynne å skrive på engelsk. Vi liker blandingen av norsk og andre kulturer, sier Ytreeide Abdelmaguid.

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid vil fortsette å blande kulturer i musikken Foto: Frode Fjerdingstad

Konkret hva de skal gjøre videre med den internasjonale satsingen, hvis europaturnéen blir en suksess, vil ikke Karpe fortelle. Men de har planer og ideer, sier de.

Først skal de tilbake i studio for å lage mer musikk. Noe musikk skal spilles inn i løpet av turneen.

– Ja, vi skal blant annet i studio i Paris, forteller de.

Til sommeren skal de også spille på festivaler i utlandet, blant annet i Belgia.

– Aldri vært bedre

– Vi merker at med dette «Omar Sheriff»-prosjektet, som vi fortsatt bare er i starten av, så er referansene uten landegrenser. Det er spennende å utforske, sier Ytreeide Abdelmaguid.

– Vi har aldri vært bedre enn vi er nå og er trygge på prosjektet vårt. Det er en deilig følelse, legger Rashmikant Patel til.

Konserten i Milano onsdag er utsolgt.