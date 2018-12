Slik ser «Sex og Singelliv»-stjernen ut som president i norsk TV-serie

Skal ikke lage film med Mel Gibson

Hollywood-regissøren Tommy Wirkola fra Alta opplyser til NRK at han ikke lenger er tilknyttet actionfilmen «War Pigs». Filmen skulle opprinnelig blitt filmet før jul, men en handelskrig mellom USA og Kina utsatte filmen. Finnmarkingen sier at det ikke ligger noe dramatikk bak avgjørelsen. Wirkola er nå på jakt etter et nytt filmprosjekt.