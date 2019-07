Norges svar på det svenske fotomuseet Fotografiska i Stockholm kommer etter planen til å åpne i 2023. Men først skal juryen bestemme hvordan det skal se ut.

Arkitektkonkurransen ble utlyst i april. Nå er de 98 forslagene fra hele verden stilt ut i Bjørvika. Vinnerforslaget blir annonsert i midten av oktober.

Ti av de 98 innsendte forslagene.

«Vannskogen»: Reisverk av tre som snakker med stripene til Lamda, og som holder om de grønne parkene på takene. «Monokrom»: Bygning som snakker med bølgene i fjorden. «Horisont»: Lav, lyst bygg som går i ett med det urbane landskapet. «Moby Dick»: Langstrakt, skrånende bygning som slipper inn lys, og lys ut når mørket faller. «Havnen»: Et annet forslag som lyser opp i natten, sammen med Lamda. «Havnen»: Slik samme bygning ser ut i dagslys, like hvit som Operaen like bak, bare litt mindre. «Oslo i fokus»: Åpning med isflak-tema mot fjorden, med Operaen i ryggen. «Drawing With Light»: Lave og rektangulære, med grønt tak og grønn park ut mot vannet. «My»: Dette forslaget viser bilder både til de som går utenfor og de som er inne. «Lux in tenebris»:Et av de ville forslagene er dette stiliserte steinaktige skipet som for eksempel kan overvintre i isen på Spitsbergen når det ikke ligger til kai i Bjørvika.

Jakten på stedet

Bystyret vedtok enstemmig i 2015 at det bør komme et nasjonalt fotohus i Oslo.

– Planen er at Fotografihuset skal være et samlingssted for fotografi, en verdensarena med med utstillinger, debatter, workshops, kafé og restaurant, sier Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset AS.

– Vi har sett på mange bygninger de siste årene, blant annet Samtidskunstmuseet og det gamle Munchmuseet. Deichmanske på høyden var målet lenge, siden biblioteket skal flytte til Bjørvika, men det er tiltenkt annen bruk.

Musikalsk landskapsarkitektur

Fotografihuset er planlagt fordelt på to bygg på hver sin nykonstruerte øy: Sukkerbiten og Bjørvikautsstikkeren, som eies av Oslo havn.

Føringene for dette offentlige området er at bygningene skal spille sammen med Operaen og Munchmuseet like ved.

Det har også vært et premiss at bygningene som settes opp her skal være for et bredt publikum. Friområdene mellom Operaen og det nye bygget blir på til sammen 12 mål, med strandsone ved utløpet til Akerselva.

Reguleringsplanen for Fotografihuset setter en begrensning på maks 10 meter over havflaten, så flere av forslagene faller ut fordi de ikke har tatt høyde for det.

Målet er 250.000 besøkende i året

Forslaget «Foldin» viser hvor de to bygningene skal opp, på Bjørvikautstikkeren og Sukkerbiten. Foto: Fotografihuset

Storesøster Fotografiska i Stockholm har inspirert Fotografihuset i Oslo, med sine 600.000 besøkende i året. Målet for et slikt museum i Oslo er 250.000 besøkende.

På utstillingen med de nær 100 forslagene til Fotografihuset får publikum mulighet til å komme med sine reaksjoner på arkitekttegningene som er stilt ut.

– Kommer juryen til å høre på det?

– Vi kommer til å få innspillene, og forholde oss til dem på lik linje med andre forslag og hensyn som må tas, sier Erling Johansen i Fotografihuset, som er en av de seks i juryen.

Varsler omkamp

SV har åpnet for omkamp om beliggenheten til det nye fotografihuset. Ordfører Marianne Borgen (SV) sier til Klassekampen at SV og MDG vil omregulere tomta.

– Vi må passe på at Bjørvika ikke blir et område hvor du må betale for å kose deg ved sjøen, sier Borgen.

Hun understreker at hun ikke er mot selve museet, kun beliggenheten.

Da utstillingen åpnet i midten av juli, møtte representanter for Sukkerbitens venner opp. Motstanderne av utbyggingen bekymret for at friområdene skal forsvinne og er skeptiske til at Bjørvika-bydelen tettes til med bygninger for raskt.

I dag er det Preus Fotomuseum i Horten samt Fotogalleriet og Fotografiens hus i Oslo, SAGA senter for fotografi og Fotohuset i Kristiansand som er landets gallerier for fotografi.

