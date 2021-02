Slik kan Eurovision Song Contest 2021 bli

Arrangøren Eurovision Broadcasting Union (EBU) har vært tydelige på at verdens største musikkonkurranse skal arrangeres i år, uansett koronasituasjonen.

Det store spørsmålet er imidlertid hvordan årets ESC i Rotterdam skal gjennomføres.

EBU beskriver fire ulike scenarioer.

Ønsker Eurovision, men med sosial distansering

De fire mulighetene er følgende:

A) En helt ordinær Eurovision-finale med titusenvis av mennesker fra Nederland og utlandet.

B) Eurovision med sosial distansering, med færre publikummere enn vanlig.

C) Artistene som ikke kan komme til Nederland synger i sitt eget hjemland.

D) Eurovision uten publikum, og alle deltakerne må synge fra hjemlandet sitt.

I dag hadde EBU møte med kringkasterne i alle landene. Det er nå endelig bestemt at det ikke blir scenario A, altså en vanlig Eurovision-finale. Hvilket scenario man lander på er imidlertid ikke bestemt.

EBU sier de vil jobbe for å få gjennomført scenario B, altså at artistene synger i Rotterdam, men med færre publikummere enn vanlig.

– Sikkerhet og helse for alle deltakerne av Eurovision er vår øverste prioritet. Vi følger den internasjonale utviklingen nøye, og fortsetter å planlegge ut fra de tre scenarioene, sier Martin Österdahl, sjef for Eurovision Song Contest.

MGP-sjef: Gjøres en formidabel jobb

MGP-GENERAL: Stig Karlsen har i dag sittet i møte med EBU. Han er positiv til prosessen rundt ESC 2021. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Sjef for Melodi Grand Prix Stig Karlsen er positiv til arbeidet som gjøres.

– Jeg kan forsikre alle om at det gjøres en formidabel jobb for å realisere Eurovision Song Contest i mai. Det er en krevende operasjon å arrangere verdens største musikkfest under en pandemi, og det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til situasjonen når det skal arrangeres.

– Jeg sitter likevel igjen med et sterkt inntrykk av at man har gode planer for alle scenarioer, sier Karlsen.

Leder i den norske MGP-klubben Morten Thomassen håper på en best mulig Eurovision for alle.

– ESC er et TV-show og ikke en konsert, så det aller viktigste at det blir Eurovision, at artistene kan få være på samme scene og at de får oppleve et visst fellesskap.

FAN: Morten Thomassen er såkalt president i den norske MGP-klubben. Han er glad for at det blir Eurovision igjen i 2021. Foto: Hege Bakken Riise / NRK

Avlyst i fjor

På grunn av usikkerheten rundt koronaspredningen måtte arrangørene avlyse fjorårets internasjonale finale.

Det var Ulrikke Brandstorp som skulle delta for Norge, siden hun vant Melodi Grand Prix i fjor. Mange av de nasjonale kringkasterne har latt artistene som skulle delta i fjor representere landet i år, men NRK valgte å arrangere et ordinært Melodi Grand Prix.

Hvem som skal representere Norge i Eurovision i år blir klart 20. februar, da avholdes den norske finalen.