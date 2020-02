Slik har Melodi Grand Prix-finalistene forberedt seg

Lørdag kveld er det duket for den norske Melodi Grand Prix-finalen i Trondheim Spektrum. Foran 8000 publikummere skal de ti gjenværende konkurrere om seernes stemmer, og vinneren får representere Norge i den internasjonale finalen i Nederland.

Odds-favoritten er Ulrikke Brandstorp med sangen «Attention».

– Det er veldig, veldig stas, og litt skummelt fordi jeg håper folk ikke tenker at hun er bettingfavoritt så hun trenger vi ikke stemme på, sier Brandstorp til NRK før sendingen.

Se vorspielsendingen fra Trondheim spektrum i toppen av denne saken.

Lørdag morgen skriver hun i en e-post til NRK at hun gleder seg masse, og er superspent på finalen.

– Har en million sommerfugler i magen, men dette blir så gøy, skriver hun.

Fra vorspiel-sendingen før Melodi Grand Prix-finalen Du trenger javascript for å se video. Fra vorspiel-sendingen før Melodi Grand Prix-finalen

Nå satser hun på at kroppen husker hva den skal gjøre på scenen, men legger til at hun har øvd masse og giret seg opp til «tidenes fest».

Tone Damli sier at hun kjenner masse sommerfugler, før sendingen, men at det faktsik er bedre før finalen enn før delfinalen.

– Hvordan håper du de tre minuttene på scenen skal være?

– Jeg vil at de skal være magiske, jeg vil at jeg skal nyte de tre minuttene og virkelig være til stede, svarer Damli.

Fest var den viktigste forberedelsen

Magnus Bokn mener at det verste allerede er over.

– Etter å ha blitt kjent med de andre deltagerne er det ikke lenger «konkurrenter som skal bli slått» men dyktige venner jeg ønsker alt vel, skriver han i en epost til NRK.

Bokns forberedelser har «inkludert det meste», og ingenting er overlatt til tilfeldighetene i «verdens største sirkus».

Magnus Bokn på scenen under delfinalen for Vestlandet. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Så vil jeg legge til at MGP er gøy, og jeg kommer til å ha det gøy. Derfor har den aller viktigste forberedelsen min vært en morsom MGP-fest med blodfansen i går, avslutter han.

– Personlig ville jeg sendt en viking

Rein Alexander Hauge Korshmans konkurrerer med låten «One Last Time». Han har forberedt seg med øving, vært mye med barna sine og prøvd å ha lave skuldre til tross for å være fokusert. Lørdag føler han seg klar for finalen, og det går bedre enn forventet med nervene.

Han har mye flammer i showet, og legger ikke skjul på at det kan gå galt.

– Det tok ikke så lang tid å forstå konseptet, men det tar tid å gjøre det sikkert. Så det har til tider blit varmt under denne kappa, sa han til NRK før sendingen.

– Den flammen er heftig, la han til.

Han er mest spent på hva det norske folk vil sende til utlandet for å representere dem.

– Personlig ville jeg sendt en viking, skriver han til NRK.

Rein Alexander under delfinalen i Melodi Grand Prix. Foto: Julia Naglestad / NRK

Raylee Charlotte Kristiansen var den første finalisten som ble klar fra delfinalene, og hun er også den første artisten som skal på scenen lørdag kveld. Hun er veldig spent, men først og fremst gleder hun seg.

– Jeg skal klinke til fra start, og det er ekstra gøy å være den første på scenen, skriver hun.

Nå har hun ikke flere forberedelser og gjøre, så hun har bare lyst til å komme i gang.

– Nå er det opp til publikum, skriver hun.

Se hva kulturministeren mener om Melodi Grand Prix-finalen:

Fra vorspiel-sendingen før Melodi Grand Prix-finalen Du trenger javascript for å se video. Fra vorspiel-sendingen før Melodi Grand Prix-finalen

– Vi gleder oss noe innmari

På spørsmål om hvilke forberedelser brødrene Emili og Didrik Solli Tangen har gjort, svarer de med «Hva har vi ikke gjort?»

– Vi har jobbet mye med sceneshowet selvfølgelig og sunget masse, legger de til.

Nervene er absolutt på plass, men de kommer ikke i veien, forsikrer de.

– Vi gleder oss noe innmari, slår de fast.

Se brødrene Solli-Tangen synge et utdrag fra sin Melodi Grand Prix-sang. Du trenger javascript for å se video. Se brødrene Solli-Tangen synge et utdrag fra sin Melodi Grand Prix-sang.

Sondre «Sondrey» Mulongo Nystrøm sine nerver er rolige, men han gleder seg mye til finalen. Han har forberedt seg med å øve mye på koreografien, så han blir mer selvsikker på scenen.

– Jeg er mest spent på hvordan folk kommer til å reagere på prestasjonen min vokalmessig, skriver han.

Liza Vassilieva sier at hun er gira før finalen, og at tilbakemeldingene på låten hennes stort sett har vært gode.

– Folk som har sagt at de føler låten handler om dem og at de blir glade av å høre den, så det som betyr mest, sier hun.

Finalen går på NRK 1 klokken 19.50.