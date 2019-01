– Det var veldig trist å måtte gi opp Tico. Han er en veldig fin og snill hund, og han prøvde så godt han kunne. Han var veldig lærevillig og ville bare gjøre oss glade, sier Carine Øien-Ødegaard.

I tredje episode av «Superhundene» blir hun nødt til å gi fra seg den potensielle superhunden Tico etter at han har bodd ti dager sammen med familien.

Carine (31) ble ble lam fra livet og ned etter en forferdelig ulykke. Med fulltidsjobb og en liten sønn på 2 år, trenger hun en superhund som kan gjøre hverdagen litt enklere Du trenger javascript for å se video. Carine (31) ble ble lam fra livet og ned etter en forferdelig ulykke. Med fulltidsjobb og en liten sønn på 2 år, trenger hun en superhund som kan gjøre hverdagen litt enklere

Selv om han kjapt lærte seg oppgavene familien trengte hjelp til, gjorde reaksjonene hans overfor andre hunder på tur det umulig for ham å bli boende.

AGGRESSIV: Mens omplasseringshunden Tico fungerte kjempebra hjemme hos familien og på trening, reagerte han ofte kraftig og aggressivt når han møtte andre hunder på tur. Det ble et problem for Carine og familien. Foto: Cato Johansen

Jakter på det perfekte hjemmet

– Jeg tror absolutt det finnes et perfekt hjem for Tico der ute, sier Torhild Hanssen Tunge på Tunge hundesenter utenfor Haugesund.

Her har den to år gamle hannhunden bodd siden september i fjor. Selv om flere har vist interesse, har ikke det rette hjemmet dukket opp så langt.

Tunge forteller at Tico er en intelligent hund, som gjerne prøver å komme seg unna med fantestreker. Hun er derfor opptatt av at han skal komme til et hjem med en erfaren hundeeier, som reagerer raskt og sier tydelig fra hva som er rett og galt.

– Han trenger en leder som forholder seg til det som skjer i nuet og er tydelig og strukturert, sier Tunge.

– Det er masse ressurser i Tico

HUNDESENTER: Hundetrener Torhild Hanssen Tunge sammen med Tico på Tunge hundesenter. Hun har gjennom 30 år hjulpet rundt 3000 omplasseringshunder finne nye hjem. Foto: Torhild Hanssen Tunge

Hun beskriver en hund som er både trivelig, sosial og kontaktsøkende på kennelen og som sprer mye godt humør.

– Det er masse ressurser i Tico. Han må bare ha noe å få ut energien sin på. Det kan være å gå på spor eller andre ting han kan trene sammen med den nye eieren sin.

Nå håper hun at en av NRKs lesere har det som skal til for å gi Tico et perfekt hjem. Er det deg? Ta kontakt med Tunge hundesenter.

Nøye utvelgelse

Torhild Hanssen Tunge er nøye når hun kobler en omplasseringshund med en ny eier. Hun vil snakke med alle nye eiere ansikt til ansikt eller på telefon, før hun tar den endelige avgjørelsen.

– På e-post kan man bruke tid på å formulere seg og skrive det man tror jeg vil høre. På telefonen hører jeg fort hva slags energi folk har og om dette er et menneske som har kunnskap og vet hva de ønsker ut av hundeholdet.

Trenger trygghet

På generelt grunnlag sier Tunge at mens en mild hund kan gå til hvem som helst, kan en dominerende eller mindre sosial hund utagere eller overstyre eieren dersom den ikke får tryggheten den trenger.

– Det er ikke slik at det er nok å være snill for å få en snill hund.

HJELP: Carine Øien-Ødegaard ble lam etter en fallulykke i 2013. Hun sitter i rullestol og hun og mannen Sigurd og sønnen Iver drømte om en superhund som blant annet kunne hjelpe henne med å plukke opp leker fra gulvet og trekke rullestolen. Foto: Cato Johansen

Selv om Tico ikke var en bra match for dem, har ikke Carine Øien-Ødegaard gitt opp ønsket om å få en hund inn i familien.

– Vi ønsker oss absolutt en hund, super eller ikke. Men vi skal vente til sønnen vår blir litt eldre, avslutter hun.