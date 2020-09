Slik blir veien videre i Stjernekamp

Sandra Lyng fikk først beskjed om at hun måtte forlate konkurransen, forrige sending. Senere fikk hun beskjed om at hun fikk være med videre, etter at det ble oppdaget at det var problemer med avstemningen.

– Vi så at vi fikk inn mange SMS-stemmer etter at avstemningsperioden under sending var over, sa NRKs prosjektredaktør Mirja Minjares, i en pressemelding, forrige lørdag.

Kun én deltaker vil ryke

Nå har NRK og Monster bestemt at det vil bli vanlig avstemning førstkommende lørdag. Det betyr at det kun er én deltaker som må forlate konkurransen.

– Opera er krevende nok i seg selv og langt unna det de fleste av artistene vanligvis driver med. Vi har derfor bestemt at vi ikke skal tilføre en ekstra påkjenning ved at to artister må forlate Stjernekamp denne gangen, sier Minjares til NRK.

Neste uke, er det derimot to deltakerne som må forlate konkurransen.

– Da er vi midtveis i høstens sesong. I dette femte programmet er temaet «Norsk på norsk», og her blir det to artister som må forlate Stjernekamp, forteller Minjares videre.

NRK har hatt en grundig gjennomgang sammen med firmaet Link Mobilty, som leverer SMS-løsningen til Stjernekamp.

– De er blitt enige om flere tiltak slik at dette ikke skal skje igjen, ved å styrke systemene og å øke beredskapen og tilgjengeligheten for NRK, forteller Minjares.

Videre forteller hun at alle som stemte via SMS på lørdag får pengene refundert.

MED VIDERE: Sandra Lyng ble veldig glad da hun fikk vite at hun fortsatt var med i konkurransen. Foto: Julia Marie Naglestad / Julia Marie Naglestad

Glad for å være med videre

Sandra er glad for at hun ble med videre, men fortalte at det ble en følelsesmessig berg-og-dalbane forrige lørdag.

– Først var jeg utrolig lei meg, så ble jeg veldig glad da jeg fikk vite at jeg er med videre. Det eneste som var positivt med å tro at jeg røk ut var å slippe og synge opera. Men jeg elsker å ta en utfordring så nå er jeg selvsagt klar for det og, sa Sandra forrige lørdag.

Lørdag skal altså artistene prøve seg i Opera, og sendingen ser du på NRK1 eller i NRK TV, 19:50.