Mange vil meine at det er få ting som er så spanande på tv som direktesendt sport, og tilsvarande irriterande når reklamepausen bryt inn midt i sendinga.

Sportsarrangement som Tour de France, fotballkampar og femmila har blitt sendt på reklamekanalar, men det har vore eit problem å finne opningar der reklamen ikkje forstyrrar.

Endringa, som trår i kraft laurdag 1. juli, gjer norske TV-kanalar lov til å sende reklame samtidig som programma held fram å spele i eit lite vindauge. Under Tour de France, som startar laurdag, skal TV2 teste dei nye reklamepausane.

– Dette gir oss moglegheit til å gje eit betre produkt for sjåarane der dei kan følge betre med på det som skjer, seier salsdirektør i TV2 Bjørn Gunnar Rosvoll.

Då TV2 viste OL i Sochi i 2014, førte hyppige reklameavbrot til så mange klager at både Statoil, Toyota og Telenor til slutt måtte ta sine reklamar av lufta.

Bilde-i-bilde-reklamen betyr ikkje slutten på vanlege reklamepausar, men noko ein kan velje å bruke eller ikkje.

BEGEISTRA: Jarle Thalberg i mediebyrået Group M, trur sjåarane kjem til å like den nye løysinga. Foto: Group M

Jarle Thalberg i mediebyrået Group M, som har mange store reklamekundar, trur sjåarane kjem til å like den nye løysinga.

– Nå kan tv-kanalane tilby reklame utan å øydelegge for sjåarane. Vi kjem ikkje unna at det kjem meir og meir reklame, så då er det fint at reklamen finn former som ikkje er så forstyrrande, seier Thalberg.

– Løyser eit problem

Thalberg i Group M meiner at dette også løyser eit problem for TV-kanalane, fordi dei er heilt utselte for reklame for tida.

– TV-kanalar taper titals millionar kroner kva einaste månad, fordi norske annonsørar, som gjerne vil på tv-skjermen med reklame, faktisk ikkje kjem på, seier Thalberg.

TESTAR: Salsdirektør Bjørn Gunnar Rosvoll i TV2, håper nye reklamepausar gjer publikum eit betre produkt.

Bjørn Gunnar Rosvoll i TV2, som testar den nye forma for reklamepause til helga, presiserer at dette ikkje betyr at det kjem meir reklame, men at det blir reklame som ikkje forstyrrar så mykje.

– Eg trur ikkje vi kjem til å miste sjåarar, men dersom det skjer, vil vi teste på nytt og lære av det vi gjer.