– Myten om at dette er noe som eksisterer på gutterommet, lever fortsatt.

Det sier Erik Hofftun, styrerepresentant for den norske spillbransjen i produsentforeningen Virke.

Nylig la Virke og Norsk filminstitutt (NFI) frem årets spillrapport.

Erik Hoftun er styrerepresentant for spillbransjen i Virke Produsentforening. Han er også gründer og daglig leder i Snowcastle Games. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

Den ser blant annet på utviklingen, omsetningen og størrelsen på den norske spillbransjen.

Rapporten viser at norske dataspill har millioner av spillere verden over. Men fremdeles er Norge minst i skandinavisk sammenheng.

«Ikonei Island: An Earthlock Adventure» er et av årets nye norske dataspill. Spillet er utviklet av Snowcastle Games i Oslo. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

Sverige er størst og omsatte i fjor dataspill for 27 milliarder kroner. Til sammenligning omsatte Norge for 443 millioner.

Svensk spillbransje tjener altså over seksti ganger så mye på salg av dataspill som den norske.

Mesteparten av omsetningen kommer fra eksport til utlandet.

«Minecraft» er verdens mest solgte spill, og kommer fra Sverige. Foto: Microsoft/PA

Norge har falt av lasset

Norske politikere og næringslivsaktører har snakket om å løfte bransjen siden regjeringens første spillmelding kom i 2008.

Og til tross for at alle de skandinaviske landene startet med et nokså likt utgangspunkt, har Norge hengt etter de senere årene.

Hvordan kunne dette skje?

Erik Hoftun viser frem rapporten i lokalene til Snowcastle Games. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

– Jeg tror vi har hatt fokus på helt andre ting. Det gjelder både på industrisiden, på næringslivssiden og i det offentlige. Vi har ikke fått med oss hvor stort dette er, sier Hofftun.

For spill er stort: Norge er kanskje lilleputt i verdenssammenheng, men samtidig er spill Norges største kultureksport.

– Allerede på det lille nivået vi er i Norge, så eksporterer vi mer i vår bransje enn film har gjort noensinne, påpeker Hofftun.

– Spill har vært en greie i 50 år nå. Det er på tide at vi faktisk ser at dette er en stor industri, fortsetter han.

Selv om bransjen er liten, har flere norske spill utmerket seg i utlandet. Blant annet «My Child Lebensborn», som vant BAFTA-pris i 2019. Foto: Sarepta Games/Teknopilot / Catharina hlhliuhih

En bransje i svak vekst

Selv om det går sakte, er den norske spillbransjen i vekst. Antall ansatte i norsk spillutviklerbransje er doblet på fem år, viser den ferske spillrapporten.

Det ble også gitt ut ni norske spill i fjor, nesten dobbelt så mange som i 2020.

Likevel var ikke omsetningsveksten på mer enn 0,8 prosent.

Morten Larssen har jobbet med dataspill siden 90-tallet. Foto: Ronja Elise Bredholt Schrøder / NRK

– Det er litt på stedet hvil. Det er jo en svak vekst, men så har man jo også gitt ut nesten dobbelt så mange spill, sier Morten Larssen.

Larssen har jobbet i spillbransjen siden 90-tallet, tidligere for den norske spillgiganten Funcom. Nå er han kommersiell direktør i det svenske spillselskapet Furious Horizons, som også gir ut flere norske spill.

Han tror det er sammensatte årsaker til at norsk spillbransje ikke har lykkes på lik linje som den svenske.

– Hvis vi skal se på dette som en bransje og sørge for at den vokser som en industri, som Sverige og Finland har klart, så er det jo næringsdepartementet, Innovasjon Norge og en hel del andre aktører som må skjønne at dette er en av de største bransjene i verden, sier han.

«Age of Conan» ble lansert av det norske selskapet Funcom i 2008. Det var lenge verdens mest spilte flerspillerrollespill. Foto: Funcom/Eidos

Larssen mener at dagens støtteordninger for spillutvikling fungerer, men at det ikke holder.

– Dagens kulturstøtte er en OK start, men det er ikke det som vil gjøre at vi får en konkurransedyktig bransje hvis vi vil konkurrere med nordiske giganter som Sverige og Finland, sier Larssen.

Må hente penger fra utlandet

Han mener næringslivet må komme på banen og at norske spillselskaper aktivt må jobbe for å skaffe seg investorer, også fra utlandet.

– De må ha gode, økonomiske planer for selskapet sitt. Og så må de ikke tenke bare Norge, for det finnes masse penger der ute. Man må snakke med dem som er vant og villig til å investere i spillselskaper, sier Larssen og fortsetter:

– Ofte har norske selskaper en tendens til å tenke prosjekt for prosjekt, og ikke på selskapet sitt som helhet.

Mobilspilling er også en stor del av spillbransjen. «Candy Crush» er et av flere svenske mobilspill som har gått viralt. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Her skiller vi oss fra svenskene, som i større grad evner å tenke gaming som business, mener han.

– Svenskene bygger selskaper med flere prosjekter og presenterer dem til investorer over hele verden.

Han legger til at det å produsere dataspill som treffer bredt, ikke handler om flaks og tilfeldigheter.

– Det handler like mye om antall spill produsert, og derav se hvem som treffer og ikke treffer.

Ny spillmelding i 2023

NRK har stilt spørsmål til Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om hvorfor norsk spillbransje har havnet bakpå.

Begge departementene viser til at en ny spillmelding er rett rundt hjørnet og vil lanseres tidlig i 2023.

Ifølge statssekretær Anne Marit Bjørnflaten i Nærings- og fiskeridepartementet, har regjeringen «høye ambisjoner» for spillnæringen.

– Målet er å gjøre det mer attraktivt å produsere dataspill i Norge, og bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i den norske dataspillindustrien. Vi skal legge til rette for å gi selskapene gode rammevilkår og virkemidler i dialog med bransjen, og setter pris på alle gode innspill, skriver Bjørnflaten i en e-post til NRK.