Slaget i Hollywood

Amerikanske TV-kanaler, podkaster og nettaviser har det siste døgnet handlet lite om filmen «Coda» sin betydning for å inkludere døve og hørselshemmede.

De har brukt lite tid på at regissør Jane Campion ble tredje kvinne i historien som vant i kategorien beste regissør for sin film «The Power of the Dog». En film som handler om noe mange mener vi ble vitne til natt til søndag, nemlig giftig maskulinitet.

Det er også få som snakker om regissør Questlove sin sterke tale etter å ha mottatt prisen for beste dokumentar «Summer of soul». En film om en musikkfestival med det vi i dag betrakter som noen av tidenes største band, men som fikk lite oppmerksomhet på slutten av 60-tallet sammenlignet med den mer «hvite» Woodstock.

Christian Ingebretsen har dekket Oscar i Hollywood for NRK. Foto: Christian Ingebrethsen / NRK

Svært få husker mye av dette nå

For rett før Questlove holdt sin tårevåte tale skjedde det noe som mange nå omtaler som tidenes mest elleville øyeblikk i løpet av Oscars 94 år gamle historie. Jada, større enn da de leste opp feil film det året.



Folk som satt i salen fortalte oss at de først trodde det var tull. Og det er riktig. Det begynte som tull. Komiker Chris Rock skulle dele ut pris i kategorien beste dokumentar og startet som vanlig med å vitse. Rock blir sett på som en sympatisk type i komikermiljøet. Men – det er klart – yrket hans er å få folk til å le. Det gjøres ofte ved å nærme seg noen grenser.



Chris Rock tullet med flere i salen. Og gikk etter hvert løs på en han kjenner godt. En skuespiller som satt ekstra nærme scenen denne gangen. Dette skulle nemlig være Will Smiths store kveld. Chris Rock sparket i så måte oppover.



Hollywood og hele filmverdenen var klar for å hylle «Fresh Prince». Først og fremst for sin rolle i filmen «King Richard». Men, som de sa i filmpodkasten «The Big Picture»: Nå var det Will Smith sin tur til å få anerkjennelsen for hvor enormt mye han har betydd for filmindustrien. Som skuespiller, men også som produsent og bakmann. Takketalen vi må anta at Smith hadde forberedt ligger nok nå i en søppelkasse i nærheten av Dolby Theatre.



For da Rock begynte å tulle med det hårløse hodet til Will Smiths kone, Jada Pinkett Smith, med en referanse til en film fra 90-tallet. Ja, da ble det for mye for Will. Pinkett Smith har sykdommen alopecia, som kan forårsake hårtap, noe hun har vært åpen om tidligere.



Da Will Smith gikk aggressivt opp på scenen satt 15 millioner mennesker og så dette direkte på TV. Faktisk vesentlig flere enn i fjor, et år som ble omtalt som et kriseår for seertallene til Oscar. Mon tro om det neste som skjedde vil gi færre eller flere seere for TV-kanalen ABC (som sender showet) neste år.

Ørefiken fra Will Smith var tema på Comedy Store mandag. Foto: Christian Ingebrethsen / NRK

Helt stille

Da Will Smith slo Chris Rock i ansiktet var det helt stille på den nordiske festen der hovedsakelig nordmenn var samlet med et håp om å kunne konkurrere med Oscar-statistikken til våre nordiske naboland.

Da folk forstod at det som skjedde ikke var tull var Norges Oscar-tap glemt noen minutter. Siden da har folk i Los Angeles i hovedsak snakket om «the Oscar slap».



Mange krever nå at Oscar-akademiet reagerer på hendelsen. Komikerne er dem som har ropt høyest. Smith er et forbilde for mange. De som lever av å tulle vil ha et forbilde som «tåler en vits». Men det finnes dem som støtter Smith. Skuespiller Tiffany Haddish mener det var helt riktig av Smith å forsvare dama si på den måten.



En av verdens mest kjente komikerklubber, The Comedy Store, ligger midt i West-Hollywood. Mandag kveld var «Oscar slap» et tema blant stand-up-komikerne gjentatte ganger. Første komiker gikk ut på scenen og sa:



«Alle i salen her har flotte koner og fin sveis, altså.»



Slaget i Hollywood vil huskes lenge.