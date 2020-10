Skyhøge prisar på mobildata: – Nordmenn bør krevje billegare abonnement

– Det er mykje dyrare. Vi burde reise til Sverige og busette oss der alle saman, seier Amir Hashani.

Han synest at prisforskjellane på mobildata i Noreg og Sverige er hårreisande.

Nordmenn betalar i snitt 262 norske kroner for eit mobilabonnement i månaden, og får 3,8 gigabyte (GB) med data. Til samanlikning betalar ein gjennomsnittleg svenske 167 kroner for 5,7 GB i månaden.

Tala er henta frå Nkom og PTS (post-och telestyrelsen).

Lite for pengane

Tina Svingerud hadde ikkje takka nei til billegare mobildata.

– Dei siste månadane har eg brukt opp det eg hadde av data før utgangen av månaden.

TALKMORE: Tina Svingerud betalar 299 for 5 GB med mobildata i månaden, men datapakken strekker ikkje til. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Svingerud er ikkje åleine om å få lite data for pengane sine.

– Norske forbrukarar betalar betrakteleg meir for mobilabonnementa, samstundes som vi brukar mobilen vår mindre. Ein del er redde for å bruke data på grunn av dei høge prisane.

Det seier Finn Myrstad, som er Fagdirektør i Forbrukarrådet. Dei har analysert tala frå dei svenske og norske mobiloperatørane.

FOR DYRT: Finn Myrstad, som er Fagdirektør i Forbrukarrådet, meiner at vi betalar for mykje for mobildata. Foto: John Trygve Tollefsen

I Sverige er det tre nasjonalnett, medan vi berre har to i Noreg. Telia og Telenor har eit duopol, der dei kontrollerer heile 90 prosent av marknaden. Det meiner Finn Myrstad er grunnen til dei høge prisane.

– I Sverige har dei rett og slett betre konkurranse. Konkurransen er ikkje like hard mellom dei to store norske mobiloperatørane, og då går det ut over forbrukaren, som må betale meir for tenestene.

Mobilanalytikar for Tefficient, Fredrik Jungermann påpeiker at Noreg har dei høgste prisane på mobildata i heile Norden og at forskjellane er oppsiktsvekkande.

KOSTBART: Mobilanalytikar for Tefficient, Fredrik Jungermann meiner at prisforskjellane er oppsiktsvekkande.

– Ingen annan stad i verda fall prisane på mobildata so langsamt som i Noreg i 2019.

Nett i verdsklasse

Dei norske mobiloperatørane forsvarer dei høge prisane med at vi har eit svært godt nett, og at det er kostbart å bygge det på grunn av fjell.

Jan Martin Hansen er svært nøgd med sitt Telenor Flex abonnement, og meiner at han får det han betalar for.

– Eg har arbeida på havet og går mykje i fjell og mark, og når det kjem til dekning er det ingenting som kan måle seg med Telenor.

TELENOR: Jan Martin Hansen har abonnementet Telenor Flex, og då betalar han for det han brukar av data i løpet av ein månad. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Jungermann bekreftar at nettet i Noreg er bra.

– Noreg har ein av dei beste netta i verda. Men nettet til dei andre nordiske landa ligg ikkje langt bak.

Telia og Telenor er dei mest lønsame mobiloperatørane i heile Norden, påpeiker Jungermann.

Myrstad i Forbrukarrådet har forståing for at fjell kan gjere utbygginga av nettverket kostbart, men meiner at prisane er overdrivne.

– Det kan ikkje vere so kostbart at det skal vere 50 prosent dyrare for dei norske forbrukarane.

Telia skriv til NRK at det norske mobilnettet nyleg vart kåra til å vere best i verda på mobilkvalitet og at dei har investert mykje i den digitale infrastrukturen i Noreg.

– Kvalitet kostar, og det er dyrare å bygge samfunnskritisk mobilnett i Noreg, enn i dei andre nordiske landa. Mellom anna fordi ein høg andel av befolkninga er busett utanfor tettstadar i Noreg.

Dei skriv også at svenske myndigheiter har subsidiert utbygginga av ekomnett i Sverige med meir enn 13 milliardar kroner- nesten fem gangar so mykje som i Noreg.

NRK har også vore i kontakt med Telenor. Dei har ikkje kommentert funna so langt.

Forbrukarmakt

Myrstad meiner at myndigheitene spelar ei viktig rolle når det kjem til mobilprisar:

– Dei må kome med nye tiltak, som kan stimulere til meir konkurranse.

Men at også forbrukaren har ein finger med i spelet. På nettet finnast det mange tenester der ein kan samanlikne prisar.

– Sjå på forbruket ditt og sjå om du kan finne eit betre tilbod enn det du har. Her er det pengar å spare.

Jungermann meiner at nordmenn i høgare grad burde vere villige til å nytte lavprisselskapa, om vi ønskjer meir data for pengane vore.

– Nordmenn bør krevje billegare abonnement med meir data.