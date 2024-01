Skuespiller: – Absurd at Israel får lov til å være med

En av dem som ikke ønsker å se Israel på TV-skjermen i mai når musikkfestivalen begynner, er skuespiller Janne Heltberg.

– Israelske myndigheter dreper 129 barn hver dag i Gaza. Det er absurd å gi dem muligheten til å delta i en slik folkefest mens de etterforskes for folkemord i Haag, sier Heltberg i Debatten på NRK i kveld.

Heltberg var en av flere som møtte opp utenfor NRKs hovedkontor for å demonstrere mot Israels deltagelse i årets Eurovision Foto: Hanna Johre

Hun sikter til høringene i Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) som begynte i dag, der Sør-Afrika har klaget Israel inn for å drive folkemord i Gaza.

Der la Sør-Afrika frem sine argumenter for at Israel begår folkemord, på fredag er det Israels tur til å svare.

Som en del av åpningsinnlegget i FN-domstolen i Haag, hevdet Sør-Afrika blant annet at Israel med vitende og vilje har skapt ulevelige forhold på Gazastripen.

Ingen land har tatt til orde for å utestenge Israel fra musikkfestivalen, det ønsker Heltberg å endre.

– NRK må ta initiativ i EBU. La oss være modige og være de som starter den samtalen.

Noa Kirel var Israels deltaker i 2023. Foto: Martin Meissner / AP

Hun mener at et norsk initiativ for å utestenge Israel fra festivalen, kan gjøre at flere land kommer med samme krav.

– Det er stor støtte i mange nordiske land for å utestenge Israel, blant annet i Finland og Island, sier hun og viser til opprøret blant musikere i de to landene som ønsker Israel ute av Eurovision.

– En utestengelse av Israel vil bare ekskludere jøder globalt, sier artisten Natalie Aldema. Foto: Faksimile / NRK

Aldema: – Boikott vil ikke stoppe krigen

Artisten Natalie Aldema er ikke enig med Heltberg, og ønsker ikke en utestengelse av Israel fra årets Eurovision.

– Jeg tror ikke å forhindre Israel fra å delta vil stoppe krigen. Det vil ikke spille en rolle i det hele tatt på den tragiske situasjonen i Gazas, sier hun til NRK.

Hun sier videre at Israel har gjennomgått en nasjonal traume som følge av terrorangrepet 7.oktober, og at årets deltagelse er desto viktigere for landet.

– Musikk skal samle folk sammen, fungere som forsonende. Det skal ikke brukes til å utestenge folk og land.

– Dette vil også ekskludere jøder globalt, sier Aldema.

MGP-artist MIIA og jazzmusiker Natalie Aldema har forskjellige synspunkt på Israels deltakelse i Eurovision. Du trenger javascript for å se video. MGP-artist MIIA og jazzmusiker Natalie Aldema har forskjellige synspunkt på Israels deltakelse i Eurovision.

Negative til israelsk deltagelse

2024 startet blant annet med at 1300 finske musikere gikk sammen i et felles opprop, der de krever at kringkasteren Yle legger press på arrangørene bak Eurovision Song Contest for å hindre israelsk deltakelse.

– Israel bryter menneskerettighetene. Vi synes ikke det er greit at landet er med i Eurovision for å polere imaget sitt, sier initiativtaker Lukas Korpelainen til finske Hufvudstadsbladet.

Tilsvarende opprop fra musikkbransjen har også skjedd blant annet på Island.

Flere protesterte også utenfor NRK i Oslo da årets norske MGP-deltakere ble offentliggjort 5. januar. Flere hadde med seg plakater der det sto «utesteng Israel fra Eurovision 2024».

Charlo Halvorsen, NRKs underholdningsredaktør. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Halvorsen – NRK driver ikke med utenrikspolitikk

– NRK kan ikke gå inn for en kulturell boikott av Israel. Vi har ikke mandat til å drive utenrikspolitikk, sier Charlo Halvorsen, NRKs underholdningsredaktør.

Han mener at ved å ta stilling til om Israel skal være med i årets Eurovision eller ikke, kan det virke som NRK har tatt side i konflikten mellom Israel og palestinerne.

– Hvis vi skal være uavhengige og frie i forhold til å løse nyhetsoppdraget vårt, så kan ikke vi gå inn i en konflikt og ta stilling, sier han.

Eurovision Song Contest hevder å være en ikke-politisk konkurranse. Samtidig er Russland utestengt som følge av krigen i Ukraina, og får ikke være med i årets konkurranse.

I spørsmål om hvorfor NRK da tok en aktiv stilling i forhold til å utestenge Russland etter deres invasjon av Ukraina sier Halvorsen følgende:

– Der var det en helt annen situasjon, der det var et forent Europa som ønsket at Russland ikke skulle være med.

Utenriksministeren sier at Norge ikke har en tradisjon for ensidige boikott-tiltak. Foto: Lars Os

Barth Eide: – Boikott er ikke svaret.

I den første delen av Debatten, ble flere politikere stilt spørsmålet om de støttet en politisk og økonomisk boikott av Israel.

Der svarte utenriksminister Espen Barth Eide nei.

– Situasjonen i Midtøsten er alvorlig, men svaret er ikke boikott. Vi jobber med dette hver dag. Midtøsten står i brann og situasjonen på Vestbredden er også bekymringsfullt, sier han.

Utenriksministeren sier videre at Norge ikke har en tradisjon for ensidige boikott-tiltak.

– De få gangene Norge har vært med på boikott av land, har vært når mange andre stater har stilt seg bak en boikott. Eller at har vært oppfordret av EU eller i FNs sikkerhetsråd.

– Boikott vil ikke endre noe, sier utenriksministeren.

– Israels forbrytelser får ingen konsekvenser, sier Bjørnar Moxnes. Foto: Lars Os

Rødt: – Regjeringen må rette ryggen

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes fra Rødt kommer med sterk kritikk av regjeringens håndtering av Midtøsten-konflikten, og mener at det er på høy tid med boikott av Israel.

– Israel møter ingen sanksjoner for det de gjør i Gaza. Det er på tide at utenriksministeren retter ryggen og støtte mer enn bare våpenhvile. Regjeringen må sette makt bak kravene.

– I realiteten har norske myndigheter gitt grønt lys til Israel og deres slakteri av palestinere. Israels forbrytelser får ingen konsekvenser.

– Det er en dobbeltstandard når det gjelder Israel, ingen andre hadde fått slippet unna dette.

På fredag møtte flere Palestinaaktivister opp utenfor NRKs hovedkontor i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB

Flertall i Norge ønsker boikott

Ifølge en VG-måling ønsker omkring annenhver nordmann at vi boikotter Israel.

Målingen, som er gjort av Respons analyse viser at 47 prosent er positive til boikott av Israel. 27 prosent er negative, mens 27 prosent er ikke sikre.