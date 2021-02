Det er magasinet Deadline som melder om dødsfallet til den canadiske skuespilleren.

Christopher Plummer døde i hjemmet sitt i Connecticut i USA, hvor han bodde med kona Elaine Taylor, som han var gift med siden 1970, melder magasinet.

Han etterlater seg datteren Amanda Plummer.

Plummer hadde sin skuespillerdebut på Broadway i 1952, og er mest kjent for sin rolle som Georg von Trapp i musikalen «The Sound of Music» fra 1965.

Hoppet inn for Kevin Spacey

Plummer vant i 2011 Oscar-prisen for beste mannlige birolle etter å ha spilt i den dramatiske komedien «Beginners».

I både 2018 og 2010 ble han nominert til samme gjeve pris. Da for sine roller i Ridley Scotts «All The Money In The World» og Michael Hoffmans «The Last Station».

Han er også kjent for sine roller i «Et vakkert sinn» fra 2001 sammen med Russell Crowe, og i «The Insider» fra 1999, også med Crowe.

Kevin Spacey og Christopher Plummer. Foto: AP

Plummer tok i 2017 over for Kevin Spacey i filmen «All The Money In The World» etter at Spacey ble anklaget for seksuelle overgrep.

Bare én måned før filmen ble gitt ut, spilte han alle scenene som var tiltenkt Spacey.

Trekkes fram som nasjonalskatt

– Chris var en ekstraordinær mann som både elsket og respekterte yrket sitt, sier Plummers manager og nære venn, Lou Pitt til Deadline.

Plummer under Oscar-utdelingen i 2012. Foto: Gary Hershorn / Reuters

Til magasinet omtaler han Plummer som en canadisk nasjonalskatt, og mener at han Plummer har satt dype spor etter seg.

– Han vil være med oss for alltid.

Plummer vokste opp i Montreal i Canada. Han startet radio- og scenekarrieren sin på både fransk og engelsk.