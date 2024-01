Skuespilleren Anneke Von der Lippe skulle spille i sesong 2 av suksesserien «Bortført» som gikk på Netflix og TV 2. Lenge lå den blant de mest sette seriene på Netflix.

Men Von der Lippe frykter serien kan bli pro-israelsk og blir derfor ikke å se i sesong 2.

– Jeg trekker meg fra serien. Det er fordi jeg ikke har noen garanti for hvordan sluttresultatet blir. Hvis det er et pro-israelsk prosjekt med innhold jeg ikke kan stå for, så må jeg trekke meg, og det gjør jeg, sier Von der Lippe til NRK.

Serien handler om norske Pia (Andrea Berntzen) som blir bortført av IS under en reise i Midtøsten. Toppdiplomaten og moren Alex (Anneke Von der Lippe) må kjempe for å få datteren tilbake. Handlingen er et storpolitisk maktdrama som utspiller seg i Norge og i Midtøsten.

Anneke von der Lippe spiller den erfarne toppdiplomaten Alex som får datteren bortført i serien. Foto: TV 2

Palestinere ute av sesong 2

Von der Lippe bodde i Israel i flere måneder under innspillingen for fire år siden og forteller at hun fikk mange israelske og palestinske venner.

Den gang var produksjonen et samarbeid mellom israelske, palestinske og norske skuespillere.

Men i sesong 2 er ikke de palestinske skuespillerne lenger med, noe som gjør Von der Lippe urolig:

– Jeg har fått lese svært lite av manus og har ikke kontroll på innholdet.

Siden oktober 2023 har Hamas og Israel vært i krig, etter terrorangrep fra Hamas. Israel har gått inn i Gaza og mange tusen sivile har blitt drept.

Mener kunstnere har et ansvar

Hun mener kunstnere har et ansvar og en påvirkningskraft når de velger hva de er med på.

– Jeg synes man skal tenke seg om, ta stilling og trekke seg fra sammenhenger hvis det er riktig.

Også Andrea Berntzen som spiller datteren til Von der Lippe i sesong 1 har trukket seg fra oppfølgeren.

I «Bortført» blir norske Pia (spilt av Andrea Berntzen) kidnappet av IS på vei til Israel. IS vil ha frigitt terrorister i Israel og Oslo i bytte mot gislenes liv. Foto: TV 2

Von der Lippe peker på debatten som har rast rundt Norges deltakelse i Eurovision.

– Jeg håper Israel trekker seg fra Eurovision, men hvis de ikke gjør det, håper jeg de nordiske landene går sammen og trekker seg, sier Von der Lippe.

TV 2 valgte å ikke gå videre med sesong 2 av serien, da første sesong var ferdig, får NRK opplyst. Dermed er det Netflix og et israelsk produksjonsselskap som står bak sesong 2 av thrillerdramaet.

Netflix har ikke svart på NRKs henvendelser.

– Makt i kunst

Nestleder i Creo, forbundet for kunst og kultur Christine Thomassen mener hva kunstnere gjør og sier kan ha stor påvirkningskraft.

Christine Thomassen i Creo. Foto: Creo

– Det er en grunn til at vi dessverre ser at kunstnere fortsatt knebles av regimer rundt omkring i verden som ikke ønsker å bli kritisert. At det ligger en makt i kunsten, er derfor åpenbart.

– Hadde ikke kunsten hatt kraft til å påvirke, hadde ikke autoriteter som ikke vil bli motsagt forsøkt å stilne kunstnere, sier Thomassen.