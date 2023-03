Skeptisk til TikTok-forbud

Ellen Aabol er matpåvirker, og har 180.000 følgere på TikTok.

Her poster hun alt fra humorvideoer, mattips og egen musikk.

– Jeg synes det er synd at det er så mye kritikk mot appen som helhet.

Det har stormet rundt den kineiskeide videoappen de siste ukene.

Den amerikanske TikTok-sjefen har blitt grillet i Kongressen i USA.

Her måtte han forsvare at brukerdata fra appen ikke havner hos kinesiske myndigheter.

I Norge må alle stortingspolitikere slette TikTok på sine tjenestetelefoner.

– Vi ønsker å være på disse appene

TikTok er den mest brukte appen blant unge i Norge. Påstandene om at TikTok kan overvåke folk, bekymrer ikke Aabol mye.

Hun mener den er viktig for dagens unge, og peker på flere positive sider. Både når det gjelder kreativ myldring og underholdning, men også at det er en app for alle.

KRITISK TIL FORBUD: – Det hjelper ikke å forby, da finner vi bare tilsvarende apper og plattformer å være på, sier Aabol. Foto: Jon Petrusson / NRK

– Jeg bruker det som et kreativt utløp. Og jeg kan spre inspirasjon og motivasjon.

På spørsmålet om sikkerhetsproblematikken rundt appen er hun tydelig.

– Jeg velger å stole på at de har gode grunner til bekymring.

Aabol legger til at hun og andre påvirkere har diskutert tryggheten ved å velge å være på appen.

– Men samtidig ved å være på disse appene gir vi fra oss informasjon, enten det er til Kina, USA, eller en annen aktør.

På spørsmål fra NRK vil ikke Aabol kommentere om hun er redd for å miste levebrødet sitt fordi flere land strammer inn bruken av TikTok.

Nekter for at dataene havner i Kina

Administrerende direktør i TikTok, Shou Zi Chew, var til stede i den amerikanske kongressen denne uken.

En stor del rundt bekymringen om appen, handler om at kinesisk lov sier alle organisasjoner må samarbeide med sikkerhetstjenesten dersom nasjonale sikkerhet står på spill.

At det gjelder brukerdata fra vestlige land, avviste Chew blankt.

– TikTok har aldri delt, eller blitt bedt om å dele amerikanske brukerdata med kinesiske myndigheter.

Han pekte på at selskaper. som opererer i et land, følger lokale lover om datalagring.

Men TikTok er en av de appene på markedet, som ber brukerne oppgi store mengder informasjon for å registrere seg.

AVISER ANKLAGENE: Administrerende direktør i TikTok, Shou Zi Chew, sier selskapet følger lokale lover om datalagring. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Klare anbefalinger

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) anbefalte denne uken at TikTok eller Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenestetelefoner.

Både offentlige etater og private selskap ber nå sine ansatte slette TikTok fra mobilene sine. De frykter at hemmelig informasjon kommer på avveie.

Stortingspresident Masud Gharahkhani fortalte NRK at de var raskt ute med å følge opp anbefalingen.

Det er etterretningstjenesten sin Fokus-rapport som er bakgrunn for Stortinget sin vurdering.

– De peker også på at sosiale medier er en gunstig arena for trusselaktører og andre som ønsker å påvirke oss gjennom desinformasjon og falske nyheter, sier justisminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Unge vil alltid søke et alternativ

Direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, forklarer at debatten rundt TikTok er veldig sammensatt.



– Det problematiske med denne debatten er at den er et sammensurium av geopolitikk, markedsføring, personvern, hva vi eksponeres for og barn og unges skjermtid, sier Waterhouse.

Videre forklarer han at unges bruk av TikTok ikke er et hensyn som inngår i sikkerhetsvurderingene myndighetene nå kommer med. Han legger også til at det heller ikke er opp til påvirkerne å vurdere sikkerheten på appen.

Uansett hva som skjer med TikTok og forbud i fremtiden, er Ellen Aabol klar på en ting.

– Man vil begynne å se etter alternative apper.

Hun peker på at for unge brukere er det ikke viktig hvilken aktør man gir dataene sine til, men innholdet på appen.



Det er Waterhouse enig i.



– Hvis konsekvensene av myndighetenes fraråding av TikTok i praksis betyr at appen forsvinner fra norske telefoner, så finner forbrukerne bare en tilsvarende plattform.