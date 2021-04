Skavlan gir seg på TV

Det skriver han på Facebook-profilen Skavlan Talkshow: «Tidligere i år informerte jeg SVT, TV2 og YLE om at neste sesong med Skavlan blir den siste.»

Til høsten er det 25 år siden han debuterte som talkshow-vert i Norge.

«Og fra og med 2009 har jeg fått dele utallige minner med trofaste seere både i Norge, Sverige og Finland», står det i innlegget.

Han skriver videre at han kommer til å savne gjestene, publikum og seerne han kommer i prat med i butikken.

«Men aller mest den fokuserte profesjonaliteten til medarbeiderne mine, for eksempel natten før en innspilling i New York, over den tolvte kaffekoppen idet en gjest har hoppet av.»

I tillegg skriver han at gleder seg ekstra til denne høsten, og finalesesongen med SKAVLAN.

Dreven Talkshow-vert

Fredrik Skavlan er mest kjent for talkshowene Først og sist og Skavlan. Begge gikk på NRK, men i 2018 flyttet han talkshowet sitt til TV 2.

Der har han holdt det gående siden med profilerte gjester som blant annet Kylie Minogue, Dolly Parton og andre internasjonale stjerner.

De siste sesongene av Skavlan har vært et samarbeid mellom TV2 og STV. I Facebook-innlegget skriver han at de denne våren ville teste om SKAVLAN kunne leve på STV, også utan han.

«Og det kunne det så til de grader – ikke minst takket være programlederen Carina Bergfeldt. Noe som gir meg sjansen til å få være litt mer Fredrik, og litt mindre Skavlan».

Han skriver vidare at han er trygg i at programmet forsatt også uten han, utan at han kommer med mer detaljer rundt det.