Skavlan ferdig i NRK: – Det kom noe uventet på oss

«Skavlan» regnes som Skandinavias største talkshow. Det har gått på NRK siden 2009. Det var en videreføring av programmet «Først & Sist» som gikk på NRK fra 1998 til 2007.

Programmet produseres av selskapet Monkberry, der Fredrik Skavlan er deleier.

Fredrik Skavlan har ledet talkshow på NRK nesten sammenhengende de siste 20 årene. Foto: Marten Levin

Nå er det klart at NRK ikke forlenger kontrakten med produksjonsselskapet Monkberry for talkshowet «Skavlan», etter at en annen aktør har lagt inn et bud for å overta prosjektet. I praksis betyr det at talkshowet ikke blir å finne på NRKs sendeskjema til høsten.

– Vi synes naturlig nok at det er synd, for Skavlan har vært viktig innhold for NRK. Fredrik Skavlan har vært en av NRKs viktigste profiler i 20 år, sier eksternredaktør i NRK, Petter Wallace.

– Utkonkurrert av kommersielle

NRK har i sin kontrakt med Monkberry førsterett til å inngå en avtale om videre produksjon, men budet er av en størrelse som NRK ikke kan og vil møte, forklarer Wallace.

Wallace forklarer at NRK var villige til å utvide både antall programmer og betale mer enn for forrige sesong, men mener spranget opp til beløpet man ble bedt om å matche ble for stort.

– NRK, som en lisensfinansiert allmennkringkaster, må vise et måtehold i prissetting av innholdet vi investerer i. Det forventer våre lisensbetalere av oss. I noen tilfeller vil det bety at vi blir utkonkurrert av kommersielle aktører, sier Wallace.

Skavlan blir derfor å se på TV 2 fra høsten.

I en uttalelse til sin egen kanal sier Trygve Rønningen i TV 2 følgende:

«Norges største talkshow-vert de siste 20 årene velger TV 2. Vi er selvsagt kjempeglade over at han vil være med å gjøre vår super-fredag til en enda mer super fredag, sammen med Idol og Senkveld.»

Petter Wallace, eksternredaktør i NRK. Foto: Julia Marie Nagelstad / NRK

– Skavlan har vært et svært viktig og populært element i Gullrekka på fredag, og vi har vært svært glade for å samarbeide om et talkshow med en gjesteliste som få andre europeiske talkshows kan skilte med, sier Wallace i NRK.

– Kom noe uventet på oss

Til tross for at Skavlan har vært en viktig seermagnet for NRK i mange år, legger ikke Wallace skjul på at seertallene har gått noe ned de siste årene.

– Som annen lineær seing har Skavlan også mistet seere de siste årene. Likevel har serien holdt seg godt, sier Wallace.

Skavlan har flere ganger trukket over én million norske seere, i tillegg til at programmet ble sendt på SVT i Sverige. I 2015 hadde sesongavslutningen hele 3,4 millioner seere. Den gang var Adele, Jamie Oliver, hennes Kongelige Høyhet Madeleine – prinsessen av Sverige, samt hennes ektemann Chris O'Neill gjester.

Eksternredaktør Wallace sier Anne Lindmo skal fylle Skavlans sendeflate høsten 2018.