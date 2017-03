Skam på pensum

NRK-serien Skam blir fag på Universitetet i Oslo, skriver nettstedet Uniforum.

Til høsten tilbyr medievitenskap et emne om digital-TV, med NRK-hitten Skam som case.

Der kan fans og studenter lære om webserier, tenårings-TV og populærkultur. For som alle andre UiO-fag er forelesningene åpne for alle, og med Skams enorme fanskare kan det bli trangt i trappene, sier emneansvarlig Gry Cecilie Rustad til Uniforum.

– Det vi antagelig kommer til å gjøre er å forbeholde de første radene til studentene selvsagt, og så vil de bakerste radene i auditoriet være åpne for folk som har lyst til å komme og høre på forelesningene, sier Rustad til NRK.

– Det er et medievitenskaplig perspektiv på Skam tilhørerne får. Det er ikke bare sånn at nå skal vi være på universitetet og diskutere favorittkarakteren vår i Skam selv om det vil være rom for det også.

Kurset skal ha et feministisk perspektiv på Skam, og sammenligninger med andre tenåringsserier er også aktuelt, i tillegg til at andre Skam-interesserte forskere skal slippe til.

– Mer mangfoldig en andre serier

Rustad sier at populærkultur av og om kvinner ikke har vært mye forsket på i akademia.

– Nå har det jo tatt helt av, så alle vil gjøre noe på Skam. Det er veldig rart, for jeg begynte å forske på Skam før det ble populært, sier Rustad til Uniforum.

Rustad mener hvite, heterofile, middelaldrende menn fra middelklassen er for dominerende i tradisjonelt fjernsyn. Ifølge Rustad er webserier ofte mye mer mangfoldige. I nettseriene er det flere kvinner, karakterer med andre hudfarger eller seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter.

Hun mener det er fordi de er billigere i produksjon, og dermed kan stemmer som ellers ikke blir hørt, slippe til.

Skam sesong fire kommer våren 2017. Serien er skrevet og regissert av Julie Andem

og er det mest sette programmet på nett-TV hos NRK, svenske SVT og danske DR TV.

Serien har fått stor internasjonal oppmerksomhet.