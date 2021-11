Skal leie Idrettsgallaen: – Ei ære

– Eg har gjort mykje humor, derfor blir det er ei ny oppleving for meg å gå den gata her. Det blir gøy, det er ei ære, seier Yousef Hadaoui.

8. januar blir Trondheim Spektrum gjort om til eit digert festlokale, for då går nemleg Idrettsgallaen 2022 av stabelen.

Her skal det gjerast stas på idrettsheltane våre, og ikkje minst eldsjelene i dette landet.

Og denne gongen er det Yousef Hadaoui og Carina Olset som skal leie den to timar direktesende festen.

Mens Yousef har lang fartstid som komikar, og er kjent frå program som «Storbynatt» og «Svart humor», er Carina Olset ein av Noregs fremste sportsjournalistar, og har blant anna vore programleiar for NRKs fotballstudio i forbindelse med EM og VM.

– Dette er ein jobb som heng høgt, og eg er superglad og veldig stolt over å få vere med, seier Olset.

GLER SEG: Carina Olset gler seg til å leie Idrettsgallen. Foto: Oda Elise Svelstad / NRK

– Slapp å lage kaos

Begge fortel at idrett har vore ein viktig følgjesvein gjennom livet.

– Eg voks opp i ei lita bygd og der var idrett det vi gjorde. Vi spelte fotball på sommaren og gjekk på ski på vinteren, seier Olset.

For Yousef, som voks opp på Bøler, var idrett, og spesielt fotball, avgjerande for å kjenne på meistring, glede og fellesskapskjensle.

– Fotball betydde utruleg mykje. Då slapp eg å henge på brua å lage kaos. Gjennom fotballen fekk eg mange gode venar som eg framleis har i dag, fortel Hadaoui.

Han rosar trenarteamet som viste dei kjærleik og såg kvar enkelt, sjølv om laget ikkje alltid var like enkle å ha med å gjere.

– Eg sleit med temperament og eg fekk ein del raude kort, og eg slost litt. Det som var bra var at det skjedde på bana, mens utanfor bana var eg snill gut igjen. Eg trur at det å få ut aggresjon under faste rammer er bra – og viktig.

FOTBALLGUT: – Fotball har lært meg disiplin, og det å samarbeide med andre, seier Yousef Hadaoui. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

– Kunne ha gått gale

Om han ikkje hadde hatt fotballen er han ikkje sikker på korleis det hadde gått med han i dag.

– Det kunne ha gått gale fordi det var ein del av dei gutane som det ikkje gjekk så bra med. Eg er veldig takknemleg for at eg lærte å vere ein del av noko større.

Den gongen Hadaoui voks opp var Bøler prega av eit nynazistmiljø. Fleire av dei som delte dei same haldningane spelte på laget til Yousef, nemleg Bøler Il. Trass i det stod tanken om å jobbe saman mot eit felles mål sterkt.

I dag er Hadaoui ein del av eit trenarteam for gutar-15 i Bøler IL. For han er det éin ting han meiner er viktig å formidle vidare:

– Det er at vi kan jobbe saman på tvers av religion, kultur, hudfarge, bakgrunn, og at vi kan få det til. Det er eigentleg Bøler eit prakteksempel på. Viss vi fekk det til så kan andre også få det til.

– Må starte med å skape fellesskap

Gjennom året har vi vore vitne til magiske idrettsaugeblikk.

Men kva tenker dei om breiddeidretten – blir den godt nok varetatt?

– Det blir ingen toppidrettsprestasjonar om vi ikkje har breiddeidretten, meiner Olset.

TROFÉ: Yousef Hadaoui og Carina Olset gler seg til å dele ut prisar under Idrettsgallaen. Foto: Julia Marie Naglestad

– Vi må starte med å skape fellesskap, kameratskapet og idrettsgleda, og ut av det kan vi skape dei store verdsmeistrane og olympisk meistrane, legg ho til.

– Du blir rusa

8. januar er kvelden dei skal stå på scena og ta i mot toppidrettsutøvarar, og ikkje minst eldsjelene som jobbar døgnet rundt for å leggje til rette for trening for barn og unge.

– Vi hadde ei eldsjel i bygda vår, og det gjekk så langt at vi trudde ho var statsminister. Vi har alle kjent på kor viktige dei er, seier Olset og humrar ved minnet.

I år er det også lov med publikum i salen. Olset innrømmer at ho er spent.

PENT ANTRUKKE: Carina Olset og Yousef Hadaoui sørger for at finstasen er plettfri. Foto: Oda Elise Svelstad / NRK

– Eg lurer på korleis eg kjem til å reagere på det brølet. Blir eg rusa på det, eller blir eg livredd? spør ho.

Hadaoui er rask til å svare:

– Eg trur du blir rusa. Og så blir det kjensler og lidenskap. Det er viktig i idretten, avsluttar han.

Idrettsgallaen 2022 blir sendt direkte på NRK1 og i NRK TV laurdag 8. januar kl. 19.50.