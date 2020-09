Skal hylle Jahn Teigen

Alex Rosén husker godt første gang han fikk øynene opp for Jahn Teigen i 1978, da han deltok i Melodi Grand Prix med låten «Mil etter mil».

– Jeg ble bare slått i bakken av fremføringen hans. Han ga blaffen i alt rundt seg, dro på og var bare Jahn Teigen, forteller Rosén.

I kveld skal han hylle Teigen, med nettopp låten «Mil etter mil».

– Da er det ikke rom for så mye spøk. Jeg er jo en tullekopp, men det kommer jeg ikke til å være denne gangen, sier han videre.

Til sammen deltok Jahn Teigen hele 14 ganger i Melodi Grand Prix. (Her fra programmet «Dagen, den er din!», i 2001.) Du trenger javascript for å se video. Til sammen deltok Jahn Teigen hele 14 ganger i Melodi Grand Prix. (Her fra programmet «Dagen, den er din!», i 2001.)

Egentlig en trist låt

Rosén forteller at teksten i «Mil etter mil» egentlig er ganske trist.

– Den beskriver det å leve og dø, og det å være sliten og ha gått langt hele livet, forteller han.

– Jeg har lyst til å underbygge det, så når jeg skal fremføre låten skal den være litt tristere enn da Jahn Teigen sang den, forteller Rosén videre.

Kjenner du deg igjen i låten?

– At livet kan være hardt å leve, ja. Og at vi har langt å gå, og at vi har mye ansvar. Man har mye ansvar i livet, særlig hvis man får barn. Også har du ansvar for dem som er glad i deg, forteller han.

En kompleks mann

Rosén jobbet sammen med Jahn Teigen ved flere anledninger, og ble godt kjent med den store kunstneren.

– Jeg ble kjent med han ved flere etapper. Noen ganger bare rent overfladisk, men andre ganger litt i dybden også. Vi var blant annet sammen i tre uker på turné, minnes han.

Videre forteller han om en mann som kunne være både sint, blid, morsom og av og til litt primadonna.

– Han var en gladgutt og den morsomste av de alle. Men han kunne også bli innesluttet og sint, forteller Rosén.

– Han var kompleks og klarte ikke å skjule det. Men det syntes jeg også var noe av det kule med Jahn Teigen, for han var jo et helt menneske, forteller han videre.

– Jeg fikk litt vondt av Jahn Teigen, fordi han påførte seg mer lidelse enn han hadde behøvd. Det er det jeg liksom skal si til han når jeg gjør den låten, forteller Rosén Foto: Maiken Amanda Brennås / NRK

– Blir nervøs

I kveld toner han ned både låten og antrekket når han skal hylle den folkekjære artisten. I tillegg til å glede seg, kjenner også Rosén på nerver før han skal på scenen.

– Jeg merker at jeg blir nervøs, og det har jeg alltid blitt. Jeg blir stressa, begynner å gå i ring og øver veldig mye på det jeg skal gjøre, forteller Rosén.

Han håper på og kommer videre til neste runde i konkurransen, men synes nivået er høyt, i år.

– Jeg skjønner at jeg kan gå ut når som helst. Dessuten er det lett for meg å være en god taper i det selskapet her, for alle er så flinke. Men først skal jeg bite fra meg, forteller Rosén.

Stjernekamp ser du 19:50 på NRK 1 eller i NRK TV.