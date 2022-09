Har du noen gang blitt fristet til å kjøpe et produkt eller en tjeneste fordi en kjendis anbefaler det på sosiale medier? Du er i så fall ikke den eneste.

Det er enorme pengesummer å tjene ved å annonsere merkevarer på sosiale medier.

Ifølge Mediebyråforeningen ble det brukt 348 millioner kroner på influencer marketing i 2020, som er en økning på tjue prosent fra året før.

Nå vil bransjen selv lage flere retningslinjer gjennom stiftelsen INSJ.

–Håpet er at vi kan bidra til et faglig og etisk løft som gjør at flere influensere og andre profiler blir mer bevisst hvordan vi bruker de plattformene vi har fått, sier journalist og initiativtaker Gisle August Gjevestad Agledahl.

PRO BONO: INSJ er en uavhengig og ikke-kommersiell stiftelse, sier Gisle August Gjevestad Agledahl. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Minst 1 prosent

For å bli medlem av INSJ må påvirkere og andre profiler forplikte seg til å donere minst én prosent av annonseinntektene fra kommersielle samarbeid på sosiale medier til et felles veldedig formål.

–Det er så mye påvirkningskraft og penger i sosiale medier. Hvis man tar litt av det og bruker det til noe godt, så tror vi at det kan være med på å gjøre en stor forskjell, sier Agledahl.

Følgerne skal komme med forslag til hvilke organisasjoner, og den organisasjonen med flest stemmer vil få en felles pengesum.

- Vi ønsker å sette et spesielt fokus på mindre organisasjoner som har behov for omtale, sier Agledahl.

–Der vil pengene gjøre en reell forskjell for disse veldedige organisasjonene, sier initiativtaker Isabelle Ringnes.

PÅVIRKER: Isabelle Ringnes håper å rekruttere mange samarbeidspartnere til det nye initiativet. Foto: Sig Jaarvik / NRK

Dette vil igjen bidra til økt oppmerksomhet rundt de ulike formålene som medlemmene av INSJ bidrar til å fremme, mener Ringnes.

Den offisielle lanseringen skjer torsdag.

Kjente profiler som Sophie Elise, Kristin Gjelsvik, Tone Damli, Kasper Kristoffersen, Joakim Kleven og Øyunn Krogh har allerede bekreftet samarbeid.

SOME: Sophie Elise er blant landets mest populære influensere. Foto: Skjermdump fra Instagram

- Vi er heldige med at både store, kommersielle profiler og de mer verdistyrte profilene er interessert i å være med, sier Agledahl.

Kompetanseløft

Påvirkerne vil også få tilgang til samlinger, hvor man får faglig påfyll og muligheten til å dele erfaringer.

FELLESSKAP: Jenny Skavlan er opptatt av at stiftelsen også skal gi et kollegialt fellesskap for influensere, som ofte jobber alene. Foto: Stig Jaarvik / NRK

-Forhåpentligvis blir det også en inngangsbillett til et faglig nettverk, som det er mangel på i bransjen, sier Jenny Skavlan.

-Noen influensere kan være 20 år og har 200 000 følgere på TikTok. De aner kanskje ikke hva de skal gjøre med de tilbudene man får og den påvirkningskraften de plutselig har, sier Agledahl.

Texas-bransje

Det har lenge vært en trend at større bedrifter tar mer samfunnsansvar, og nå er det også influenserne sin tur.

– Dette kan inspirere til gode etiske praksiser og gode samarbeid. At man tar gode etiske valg i en bransje som har vært litt Texas og helt uregulert er en naturlig profesjonalisering av bransjen, sier medieviter Magnus Hoem Iversen.

INTERESSANT KONSEPT: INSJ kan være et steg i riktig retning av profesjonalisering av bransjen, mener medieviter Magnus Hoem Iversen. Foto: Jin Sigve Mæland

Han er likevel opptatt av at initiativer som dette ikke bare skal bli et skalkeskjul for andre problematiske sider ved påvirkerbransjen.

–Vi må ikke unngå en debatt om hva slags påvirkning influensere har på samfunnet som helhet og spesielt på unge mennesker. Hva slags type forbilder vi dytter foran oss er en viktig debatt.