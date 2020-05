Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har normalt sett 2600 i publikum under en vanlig forestilling, men kan av naturlige årsaker ikke ha så mange på hver forestilling i år, forteller Per Arnstein Aamot, administrerende direktør i Kristiansand Dyrepark.

Forestillingen om Kaptein Sabeltann er spilt for fulle tribuner i over 30 år, og er sommerens største familieopplevelse i Norge.

Med hensyn til smittevernreglene som er innført i Norge, har det vært usikkert om de kan gjennomføre kveldsforestillingene i år.

Men nå har Dyreparken funnet en løsning som gjør at de kan ta imot en stor mengde publikummere også i sommer.

– Planen er å dele amfiet i fire like store områder, med 200 seteplasser i hvert område, forteller Aamot.

Det vil utgjøre en makskapasitet på 800 per forestilling. I tillegg lages det familiebåser med pleksiglass for å kunne holde god avstand mellom familier.

Slik skal amifet deles opp i områder. Kristiansand Dyrepark

Det blir kveldsforestillinger med Kaptein Sabeltann to ganger om dagen.

– Vi har plass til de som har kjøpt til nå, forteller Aamot.

Han er lettet over at de ikke har vært nødt til å avlyse hele forestillingen, blant annet fordi hele 24.000 personer allerede har kjøpt billetter.

I år blir det to Sabeltann-forestillinger hver kveld. Parken skal dele området i fire, og lager familiebåser for at folk enkelt skal kunne holde avstand til hverandre. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Alternativt teaterstykke

Men den opprinnelige forestillingen er utsatt til neste år

– Forestillingen som spilles er ikke den vi hadde opprinnelig satt opp, sier Aamodt.

De må vente med premieren på den nye forestillingen «Kaptein Sabeltann og Havets Hemmelighet» til neste år. Den er utsatt da det ble for krevende å gjennomføre forestillingen med dagens smittevernregler.

– En ting er hvordan vi løser det for publikum, men en annen ting er for skuespillerne. Vi må ha gode smittevernsregler – også bak scenen, sier han.

Per Arnstein Aamot forteller at alle som har kjøpt billett til årets forestilling vil få plass. Hele 40.000 billetter selges i år. Normalt selges 60.000. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

I tillegg baserer den opprinnelige forestillingen seg på stunts fra utlandet, noe som ble vanskelig å gjennomføre.

Han forteller at Terje Formoe har laget en ny forestilling «Kaptein Sabeltanns sjørøvernatt», som er en samling av de største hitene hans gjennom 30 år. Det er denne som vises i år. En samling av alt det beste er aldri blitt laget før.

– Folk må i alle fall komme i år, for dette gjør vi bare en gang, sier han.

Mange har planlagt ferien ned til Kristiansand for å se Sabeltann-showet. Det har vært usikkert frem til nå, om det kan gjennomføres eller ei. Foto: Ole Martin Buene / Dyreparken

Flere tenker alternativt

«Det er med tungt hjerte at vi må meddele at årets oppsetning må avlyses», skrives det på nettsider over hele landet. Spel og sommerteatre over hele landet er avlyst.

For første gang siden 1989 skal ikke den tradisjonelle Peer Gynt forestillingen spilles ved Gålåvatnet i Oppland. De jobber med å finne alternative måter å formidle Peer Gynt på i sommer, og forteller at det i stedet blir mindre arrangement som er tilpasset maksgrensen på 200.

Også sagaen om Olav den hellige må avlyses. Den kjente fortellingen om Norges evige konge spilles årlig som spel på Stiklestad. I 2019 var den sett av 10.000, men i år ser arrangørene av spelet ingen vei utenom å avlyse arrangementet.

– For oss er det ikke mulig å gjennomføre et så stort arrangementet, sier kommunikasjonssjef, Jo Kristian Kvernland.

For dem blir et alternativt og smittevennlig program for dyrt.

– Det er for økonomisk krevende, sier han.