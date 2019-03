Institutt for medier og kommunikasjon ved UIO har satt i gang et forskningsprosjekt om «digitox». Digital frakobling har blitt en trend for de som ønsker å bruke mobilen mindre.

Norge ligger høyest av de nordiske landene på mobilbruk, og hver tredje som beskriver overforbruk prøver å bruke mobilen mindre ifølge en undersøkelse fra Deloitte i 2018.

Når vi prøver å koble av mediene, opplever vi ofte indre konflikter. Dette er noe a det Universitetet i Oslo skal forske på.

Trine Syvertsen er professor ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Prosjektleder og professor Trine Syvertsen, sier prosjektet først og fremst skal ta for seg den ambivalensen folk føler når de vil logge av sosiale medier.

– Et eksempel er at man er på fjellet eller hyttetur. Du vil både ta bilder og bruke sosiale medier, men har også en forestilling om at du skal oppleve naturen og være sosial med de rundt deg.

Folk har glede av sosiale medier men kan også oppfatte de som forstyrrende forklarer prosjektlederen.

«Digitox»: En sosial bevegelse, eller trend?

Under forskningsprosjektet skal UIO snakke med folk som har vært digitalt frakoblet. Ifølge Syvertsen har det blitt ganske vanlig at folk tar en mediepause.

– Vi har nettopp sett en skoleklasse som tok en mediepause i to uker. Da er vi interessert i å snakke med dem som arrangerer et slikt opplegg.

Mobilbruk på skoler har lenge vært snakket om som et problem, da det tar oppmerksomheten bort fra læringen. Flere skoler har innført mobilforbud i klasserommet.

Ellers er det andre måter å «digitoxe» på. Noen sletter apper, andre går sammen i grupper og har lengre perioder der de er totalt frakoblet sosiale medier.

Om lag 3 av 10 ungdommer bruker mer enn 4 timer foran en skjerm hver dag, utenom skoletiden ifølge tall fra Bufdir. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Forskningsprosjektet er finansiert av blant annet Norsk forskningsråd med ti millioner kroner. Målet med prosjektet er å finne ut mer om hva «digitox» er, ifølge Syvertsen.

–Er «digitox» en sosial bevegelse, trend eller politisk reaksjon? Det skal vi finne ut mer om.