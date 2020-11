Sjå og bli med på haustens villaste gjetteleik

– Dette skal bli så gøy. Eg gler meg!

Det seier ein entusiastisk Marion Ravn frå detektivpanelet etter pangstarten på haustens villaste satsing, Maskorama.

Åtte kjendisar har kledd seg opp i heildekkande kostyme, eller rettare sagt masker.

Vi blir kjente med ein urban elg, ein tøff einhyrning, ei søt gaupe, ein snill viking, eit mjukt troll, ein mystisk ramn, ein sexy rosa puddel og eit snilt fugleskremsel.

Ingen veit kven dei eigentleg er.

Men ein etter ein skal dei framføre eit musikalsk nummer på scenen. Kan stemma deira eller andre element avsløre dei?

KLARE: Programleiar Silje Nordnes, Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm har ingen peiling kva kjendisar som er med i Maskorama. Foto: Fredrik Arff / Fremantle/NRK

Saman med Marion Ravn, Nicolay Ramm og Jan Thomas som utgjer detektivpanelet, kan du vere med å gjette kva for kjendisar som skjuler seg bak maskene.

Ny avsløring kvar veke

I tillegg til å gjette kven som er bak maskene, kan du også velje dine favorittar gjennom ein spesialdesigna nettløysing på NRK.no.

Finn fram telefonen, nettbrettet eller datamaskinen og sjå korleis du stemmer her.

GAUPE: Her er gaupa. Klarar du å gjette kva for ein kjendis som er maskert? Foto: Fredrik Arff / NRK/Fremantle

Den av deltakarane som får færrast favorittmarkeringar må ta av seg maska, bli avslørt og er ute av konkurransen.

Kven blir den fyrste som må ut i kveld?

Sjå framføringane og reaksjonane under:

1. Elgen – «Get up (I feel like Being a) Sex Machine» (James Brown)

Elgen har vald ein mildt sagt sensuell låt. Om det er ein av karaktertrekka til personen bak er ikkje godt å seie, men det er lov å lure.