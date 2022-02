Siste sjanse før MGP-finalen

Maria Mohn og TrollfesT går videre til den siste duellen i Sistesjansen i kveld. Det betyr MGP 2022 er over for Kim Wigaard og Maria Bølla.

Nå nullstilles stemmene og publikum kan stemme frem hvem av disse to som skal gå videre til finalen om en uke.

Etter fire intense uker, med fire delfinaler i Melodi Grand Prix, står 12 utslåtte deltakere igjen.

I en visuell radiosending på P1 og NRK1 på mandag, ble opptredenene til de utslåtte artistene spilt på nytt, og publikum skulle stemme frem de fire artistene som skulle få en ny sjanse i sistesjansen i kveld.

De fire som fikk flest stemmer fra seerne, og dermed fikk opptre på nytt i kveld er:

Mari Bølla – «Your Loss»

Kim Wigaard – «La Melodia»

Maria Mohn – «Fly»

TrollfesT – «Dance Like a Pink Flamingo»

I kveld fremførte også Anna-Lisa Kumoji, som er forhåndskvalifisert til finalen, sin låt for første gang.

Wig Wam skal rocke MGP-scenen med et pauseinnslag.

Mari Bølla – «Your Loss»

Tekst og melodi: Lars Horn Lavik, Morten Franck og Mari Eriksen Bølla.

Maria Bølla «Your Loss» Du trenger javascript for å se video. Maria Bølla «Your Loss»

Først ut i kveld var Mari Eriksen Bølla (17), som noen kjenner fra Idol. Hun vant Idol i 2020 og ble den yngste vinneren av sangkonkurransen noensinne. I år er hun også den yngste deltakeren i MGP.

Mari Bølla med låten «Your Loss». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Bølla hadde som mål for kvelden å nyte og kose seg ekstra mye under opptredenen.

– Jeg har aldri kost meg så mye på en scene noen gang, tror jeg, sier Bølla.

Kim Wigaard – «La Melodia»

Tekst og melodi: Kim Wigaard Johansen, Marius Hagen, Karianne Sissener Amundsen og Ronny Janssen

Kim Wigaard – «La Melodia» Du trenger javascript for å se video. Kim Wigaard – «La Melodia»

Neste ut i kveld var Kim Wigaard (33), som har jobbet både nasjonalt og internasjonalt med musikal, revy, opera og kabaret. Han har sunget på Den Norske Opera og Ballett og Off-Broadway i New York.

Med låten «La Melodia» opptrådte Kim Wigaard under Sistesjansen i kveld. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det var et dramatisk stort øyeblikk. Det er ikke hver dag man blir heist opp på scenen og synger opera, sier Wigaard om kveldens opptreden.

Maria Mohn – «Fly»

Tekst og melodi: Maria Mohn, Einar Kristiansen Five og Jan-Tore Saltnes

Maria Mohn – «Fly» Du trenger javascript for å se video. Maria Mohn – «Fly»

Tredjemann var Maria Mohn (38), artist, låtskriver, entertainer og sangpedagog. Hun har sunget i den spellemannsnominerte vokalgruppa PUST og Det Norske Solistkor. Hun har tidligere deltatt i Idol.

Maria Mohn på scenen under Sistesjansen med låten «Fly» Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Jeg følte at jeg ga alt og jeg koste meg, sa Mohn etter opptredenen.

TrollfesT – «Dance Like a Pink Flamingo»

Tekst og melodi: Eirik Renton og Jostein Austvik

TrollfesT – «Dance Like a Pink Flamingo» Du trenger javascript for å se video. TrollfesT – «Dance Like a Pink Flamingo»

Sist ut blant de fire Sistesjansen-deltakerne var bandet TrollfesT er et metalband som uttrykker seg med instrumenter som saxofon, trekkspill og synther. TrollfesT har turnert over store deler av verden siden 2007 og utgitt åtte album.

TrollfesT fremførte låten «Dance Like a Pink Flamingo» under Sistesjansen i kveld. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

På spørsmål om bandet har gjort noe ekstra for å finpussinge noe før Sistesjansen svarte vokalist Jostein Austvik i bandet:

– Vi har spist ekstra mye reker for å få frem mer rosa nyanser.

Anna-Lisa Kumoji: «Queen Bees» (forhåndskvalifisert)

Tekst og melodi: Olli Äkräs, Alan Roy Scott, Elsbeth Rehder og Anna-Lisa Kumoji.

Anna-Lisa Kumoji: «Queen Bees» Du trenger javascript for å se video. Anna-Lisa Kumoji: «Queen Bees»

Den forhåndskvalifiserte finalisten Anna-Lisa (31) fremførte finalelåten sin for første gang i kveld. Hun er sanger, skuespiller, dubber og musikalartist. I 2019 ble hun gullfinalist i Melodi Grand Prix med låta «Holla».

Anna-Lisa Kumoji er forhåndsgodkjent til finalen med låten «Queen Bees». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Kumoji har måtte smøre seg med tålmodighet før hun fikk opptre.

– Jeg føler at jeg har vært med på festen, men fra sidebenken, sa Kumoji etter opptredenen.

Pauseinnslag med Wig Wam

Mens publikum stemte frem sin favorittartist, holdt Wig Wam med Åge Sten Nilsen i spissen, et pausenummer under Sistesjansen i kveld. De gjorde en 3-låters medley, som inkluderte superhiten fra Melodi Grand Prix 2005 «In My Dreams».

Wig Wam holdt en mellom-act under Sistesjansen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Disse er allerede klare for finalen:

Elsie Bay – «Death Of Us»

Christian Ingebrigtsen – «Wonder Of The World»

NorthKid – «Someone»

Subwoofer – «Give That Wolf A Banana»

Anna-Lisa Kumoji – «Queen Bees»

Frode Vassel – «Black Flowers»

Farida – «Dangerous»

Oda Gondrosen «Hammer Of Thor»

Sofie Fjellvang «Made Of Glass»

Finalen er lørdag om én uke.