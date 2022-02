En sanselig bombe

Med replikker som «Men ein ting I am telling you is that you take care of deg sjel, because nobody else will. Og dollaren vekse ikkje på tre» er det ikke rart Henrik Rafaelsen vekker latter i salen. «Heimanifrå» på Kilden teater vil trolig vekke mye latter og gjenkjennelse på Sørlandet, både når det gjelder dialekt og handling, skriver teaterkritiker Karen Frøsland Nystøyl fra Kristiansand.