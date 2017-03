– Hva skjer når minnene forsvinner?

Det spørsmålet ønsket regissør Ragnhild Nøst Bergem å finne svar på. Hun har fulgt tre personer under 65 år som lider av demens. Filmen viser deres hverdag, og skildrer både gode og vanskelige øyeblikk.

Filmskaper Ragnhild Nøst Bergem har laget film om yngre med demens. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– Dokumentaren følger blant annet Siri som var 38 år da hun fikk diagnosen. Jeg jobbet tidligere på avdelingen som Siri bor på, og ble veldig berørt av hennes historie.

Siri jobbet som lærer da hun ble rammet av sykdommen.

– Hun var midt i livet, gift med barn og hadde full jobb.



Les også: Clinton-kritisk dokumentar kåret til årets dårligste film

En varm film

Ektemannen til Siri, Halvor Løkken, roser Bergem for sin tilnærming til de tre som følges, og til de pårørende.



– De tre personene som blir portrettert er ikke i stand til å ivareta sin egen verdighet lenger. Da er det viktig at de som nærmer seg dem, spesielt i et prosjekt som dette, gjør det med respekt og klarer å ivareta verdigheten deres. Det synes jeg Ragnhild har klart.

Siri og Halvor Løkken i dokumentarfilmen Husker du meg? Foto: Ragnhild Nøst Bergem

For Halvor har det vært tøft å la seg portrettere. Han synes det er viktig at denne pasientgruppen vises.



– Det har vært tøft, men Ragnhild har klart å lage en varm film om et sårt og vanskelig tema.

Sterk

29. mars til 2. april arrangeres den europeiske dokumentarfilmfestivalen Eurodok for 16. gang på Cinemateket i Oslo. Festivalen har de senere årene satset på studentfilmer.

Festivalkoordinator Kaia Høidal, sier studentfilmene er fremtiden i norsk dokumentar. Av de 14 norske filmene som skal vises i år, er to av disse studentproduksjoner.

En av disse er Bergems dokumentar.

Festivalkoordinator for Eurodok, Kaia Høidal. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– Den var for det første sterk. Det er et tema som er veldig ukjent for mange. Jeg tror jeg kan snakke for programkomiteen og si at den rørte oss veldig, sier festivalkoordinator Kaia Høidal.

Les også: Clinton-kritisk dokumentar kåret til årets dårligste film

Blir engstelige

Seniorforsker og spesialist i eldrepsykologi i Aldring og helse, Per Kristian Haugen, sier det ikke er gjennomført gode undersøkelser om yngre med demens i Norge. Han sier at det ut ifra utenlandske undersøkelser kan antas å være om lag 5000 personer i Norge som har demens og er under 65 år.

Seniorforsker og spesialist i eldrepsykologi i Aldring og helse, Per Kristian Haugen. Foto: Martin Lundsvoll



– Det tar ofte lang tid før en diagnose blir stilt hos yngre med demens, og det er store mørketall.

Han sier den mest kjente demenssykdommen, Alzheimers, ikke forekommer så ofte hos de yngre. Haugen trekker frem at frontotemporal demens, som i større grad påvirker væremåte og personlighet, er langt vanligere blant yngre enn eldre.



– Mange som er i en begynnerfase av demens, vil bli lei seg og få symptomer på depresjon. Mange vil også være engstelige.

Ingen kur

Lege Peter Bekkhus-Wetterberg ved Hukommelsesklinikken ved Oslo universitetssykehus, sier de opplever personer mellom 35 – 40 år som får demens. Han forklarer at de ikke vet årsaken til demens, og at det ikke finnes en kur for sykdommen.

– Det finnes mange forskjellige hjernesykdommer som kan føre til at man får demens, men de har til felles at de skader hjerneceller.

Lege Peter Bekkhus-Wetterberg ved Hukommelsesklinikken ved Oslo universitetssykehus. Foto: Privat

Bekkhus-Wetterberg forklarer at det finnes medikamenter som kan minske symptomene.



– Vi vet ikke hvorfor det skjer, og ikke hvordan man skal gripe inn i prosessen.