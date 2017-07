Simpsons-skaper lager ny animasjonsserie

Serien har fått navnet «Disenchantement», og vil ha premiere i 2018. Handlingen er lagt til et kongerike i middelalderen.

Man følger prinsessen Bean som i følge markedsføringsmaterialet er hard på flaska, og hennes alvevenn Elfo og prinsessens «personlige demon» Luci. Sammen skal trioen møte på troll og andre fantasiskapninger.

Serien vil ha med en rekke kjente skuespillere. Blant annet skal Abbi Jacobson, Nat Faxon og Eric Andre ha stemmer til hovedkarakterene.

SIMPSONS: Matt Groening sammen med figurene i TV-serien «Simpsons». Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

I en uttalelse fra Netflix sier Groening at serien vil ta for seg flere eksistensielle spørsmål.

– «Disenchantement» vil handle om livet og døden, kjærlighet og sex, og hvordan man skal kunne le i en verden full av lidelse og idioter, til tross for hva eldre og andre idioter forteller deg, sier Groening.

Visepresident for originalinnhold i Netflix, Cindy Holland, sier Netflix ikke kunne vært gladere for å få Groening med på å lage en serie for dem.

– Serien vil ha hans karakteristiske animasjonsstil, og vi føler at den er perfekt for animasjonsfans som bruker Netflix.

