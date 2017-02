Silje tok av på scenen med Bryan Adams

– Det ble litt heftigere enn det jeg trodde det kom til å bli, forteller Silje Hansen til NRK.

I løpet av de fire dagene etter Bryan Adams-konserten i Ålesund, har hun fått mye oppmerksomhet etter sin danseopptreden på scenen sammen med artisten.

Bryan Adams har selv delt videoen på Instagram, og totalt har den fått over 160.000 visninger på sosiale medier.

– Jeg har for det meste fått positive tilbakemeldinger. Jeg tror ikke vennene mine er veldig overrasket over at jeg kunne gjøre noe sånt. Jeg er litt småspontan av meg, sier Hansen.

– Jeg er glad i å danse, men jeg har ikke øvd så mye på de «movsene» jeg viste der, sier hun.

Ble løftet opp på scenen

Midtveis i konserten spurte den kanadiske rockeren om noen ville komme opp på scenen. Da ingen meldte seg, ropte Silje høyt at hun ville opp.

– Jeg havnet på scenen på eget initiativ. Jeg sa vel høyt at jeg ikke skjønte hvorfor ingen ville opp på scenen. Da spurte noen bak meg om jeg ville opp, og de løftet meg faktisk bare rett over gjerdet. Jeg hoppet opp på scenen, og der var jeg.

Hansen forteller at hun trodde Adams bare ville si hei og slå av en prat. Men så begynte han å spille låten «If ya wanna be bad ya gotta be good»

– Jeg hørte jeg hvilken sang det var, og da tenkte jeg egentlig ikke så mye annet enn at jeg begynte å danse. Så det ble litt mer enn et hei, kan du si.

– Det var gøy. For å være helt ærlig så tenkte jeg ikke så veldig mye over at det var publikum. Jeg så ingenting, for det var så mye lys. Men jeg synes kanskje det varte litt lenge. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle ta meg til. Det er sikkert derfor det eskalerte litt, ler Hansen.

«Heaven»

Helt siden barndommen har Hansen lyttet til Bryan Adams. Dette var imidlertid hennes første Adams-konsert.

– Jeg har fått ham inn med teskje fra jeg var ganske liten siden storesøsteren min har hørt på ham. Så har det eskalert. Vi har vel alle klinedansa litt til «Heaven» og alle hitene hans. Jeg er ganske stor fan, ja, forteller Hansen.

Hun fikk også utvekslet noen ord med artisten.

– Han spurte hva jeg het. Jeg skulle ha fram at jeg var der med vennene mine, men så sa jeg at jeg var der med mannen min. Men vi er jo ikke gift da, men jeg glemte hva forlovede er på engelsk. Jeg sa jeg var gift, men det er jeg da altså ikke. Tenkte kanskje at han kunne komme og spille i bryllupet da, han Bryan. Hvis han får tid. Det synes jeg han skylder meg, sier Hansen.

– Det var veldig kjekt å få møte ham da, og si hei til ham og gi ham en klem. Det var veldig stort, legger hun til.