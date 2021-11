For andre år på rad er Silje Nordnes programleiar for Maskorama, Noregs sprøaste gjetteleik.

Det norske folk er ville etter å finne ut kva kjendisar som skjuler seg bak maskene.

Sjå alle hinta i Maskorama sesong to Ekspandér faktaboks Nissen Hint: Nissen kan vere uføreseieleg og rampete.

Har mykje energi og evna til å pøse den ut.

Ifølgje Nissen er han den kulaste nissen av dei alle, men slik har det ikkje alltid vore.

Han knakk til slutt nissekoden, og då opna det seg store dører.

I vignetten til fyrste sending ser ein også ei krone. Namn som går igjen i sosiale medium: Politikar Abid Raja, komikar Henrik Elvestad, og artist Jørgen «Joddski» Nordeng. Nøkken Hint: Nøkken er kjærleikssjuk og har budd for lenge aleine.

Mørkeredd, og kjem fram for selskapets skuld.

Kjem helst fram etter mørkets frambrot.

I vignetten ser ein musefelle, eit gult telt og eit kors. Namn som går igjen i sosiale medium: Eventyrar Cecilie Skog, programleiar Ida Fladen og forfattar Lilli Bendriss. Draken Hint: Ser skummel ut, men er forsiktig.

Han heldt til mykje tid i grotta si i barndomen.

Livet har ikkje alltid vore enkelt.

Kall dette gjerne eit comeback, sa draken i fyrste sending.

I vignetten ser ein blant anna eit sjakkbrett og ballongar. Namn som går igjen i sosiale medium: Artisten Tix, programleiar Victor Sotberg, og komikar Kevin Vågenes. Havfrua Hint: Eg har inga frykt for å gå i djupna, men har stor frykt for å leve eit liv på overflata, seier Havfrua

Havfrua er lang og elegant.

Havfrua er ikkje vand til å vere på land, men har funne ein måte å løyse det på.

Ho ligg i eit gyllent badekar, og i vignetten ser ein skjel og tente stearinljos. Namn som går igjen i sosiale medium: Birgit Skarstein, programleiar Dorthe Skappel, artist Lene «Aqua-Lena» Nystrøm. Snømonsteret Hint: Han er lidenskapeleg oppteken av det han driv med, men det har ikkje vore gratis.

Han har prøvd mange ulike kombinasjonar i sin veg mot perfeksjon.

Han seier han gjer noko heilt nytt når han nå står på scena.

I vignetten ser ein blant anna reagensrøyr og den periodiske system

Namn: Fysikar Andreas Wahl, artist Didrik Solli-Tangen og artist Emil Solli-Tangen. Bamsen Skjønte tidleg at den ikkje ville vere som dei andre leikane.

Merka tidleg at konkurransen for livets gunst ville bli tøff.

Meiner at blant høyrer heime i skogen.

I vignetten ser ein mange forskjellige leikar som Barbie og Fantorangen. Namn som går igjen i sosiale medium: Artist Lisa Børud, artist Sandra Lyng, programleiar Ida Fladen, eventyrar Cecilie Ness og påverkar Sophie Elise. Heldiggrisen – Vi grisar har høyrd at vi ikkje eig skam, men vi eig mykje anna, fortalde Heldiggrisen under premieren.

– Vi håpar og trur at vi er hyggeleg og omgjengeleg, sa han vidare.

I vignetten ser ein diverse snacks og drikke som baconcrisp, øl og martini-drink.

Det var ein del pengereferansar i songen i fyrste sending. Namn som går igjen i sosiale medium: Alex Rosén, Petter Stordalen, Christian Ringnes og Dag Otto Lauritzen.

Vi har tatt ein prat med opplevingane til Silje Nordnes i Maskorama så langt.

PREMIEREKLAR: Silje Nordnes under premieren på sesong to av Maskorama. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Kva har overraska deg mest i arbeidet med Maskorama?

– Eg har eit ganske stort kontrollbehov, og eg er ikkje særleg glad i overraskingar. Eg likar at det er føreseieleg, og at eg veit kva eg skal, seier Silje Nordnes.

– Det har gått overraskande bra med tanke på at eg veit så lite som eg gjer, fortel Silje Nordnes og humrar.

Kvifor sa du ja viss du likar å ha kontroll på kva som skjer?

– Det var forlokkande å bli med, fortel 36-åringen.

– Eg er glad i det som er maksimalistisk, og det er det absolutt her. Det er show, galskap, herlege kostyme og det blir ikkje spart verken på lyd eller ljos.

Kva rutinar har du før sendinga?

– Eg drar tidleg heimanfrå, og eg høyrer alltid på «Laurdagsrådet». Det er ein trygg venn å ha. Det einaste eg kan ha kontroll over er det eg skal gjere under sendinga, og eg puggar derfor manuset mitt.

GODT FØREBUDD: Silje Nordnes førebur seg godt før sending. – Det staggar nervane, seier ho. Foto: Julia Marie Naglestad

Blir du nokon gong nervøs før sending?

– Eg kan bli veldig nervøs, og det jobbar eg aktivt med å handtere, slik at det ikkje kostar meir enn det smakar. Så eg puggar manus slik at eg er så godt førebudd som mogleg, og eg lar vere å tenke på alt som kan gå gale.

– Også Kåre Magnus Bergh har fortalt meg at han var nervøs i starten av «Stjernekamp», så eg har eit håp om at det går over for meg også.

Kor mykje veit du om årets deltakarar?

– Eg veit absolutt ingenting om kven dei er. Eg har absolutt prøvd meg, og eg har stilt spørsmål på ein diskré måte til dei som veit, men dei er gode på å halde ting skjult.

Korleis fungerer det backstage når alt skal vere hemmeleg?

– Når vi ikkje er i studio eller på prøver så sit eg og deltakarane på kvart vårt hotellrom. Vi har ikkje lov til å gå ut av rommet utan å be om lov. Deretter har eg min eigen assistent som følgjer meg til sminke, og så til hår.

DETEKTIVAR: Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm skal i år som i fjor prøve å finne ut av kven som deltar. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Eg og detektivane blir også følgt av assistentar når vi skal ned til studio, og då er det opplegg med walkietalkie slik at dei får klarert at det er klar bane og at vi ikkje kjem til å møte på deltakarane.

Kva er det mest absurde du har opplevd så langt?

– Å stå der fyrste på sendinga å sjå desse figurane ... Det er heilt vilt. Det er så mykje at det er vanskeleg å trekke ut ein ting, fortel Nordnes og ler.

TROLLET: Trollet var gjenstand for ville spekulasjonar i fjor. Det viste seg å vere Ulrikke Brandstorp. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Kven var du mest sjokkert over var med i fjor?

– Eg vart ekstremt overraska då puddelen viste seg å vere Mia Gundersen. Det at ho snakka med nordnorsk dialekt sette meg heilt ut. Nå veit vi at vi ikkje kan stole på dialektane til folk.

OVERRASKA: Mia Gundersen overraska stort då ho deltok med falsk nordnorsk dialekt. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Var det nokon av deltakarane du skjønte kven var fjor?

– Eg fekk ei aning på Elgen med ein gong, eller rettare sagt i episode to. Eg kjente igjen kroppsspråket. Eg skjønte det altså på måten han gjekk og dansa på. Men ein kan ikkje vere sikker før maska er av. Og vi som jobbar der får ikkje lov til å diskutere med kvarandre kven vi trur det er.

ELGEN BAILEY: Det viste seg å vere Markus Bailey som var Elgen i fjor.

Kor djupt går du inn for å finne ut kven som er med?

– I fjor gjekk eg ikkje så hardt inn i det. Grunnen for det var at eg var redd for å seie noko som kunne kome feil ut. Men i helga såg eg sendinga på nytt heime, og då er det jo umogleg å ikkje gå inn i alle hinta, seier Nordnes og ler.

– Men eg vil ikkje seie noko om kven eg trur er med, understrekar ho.

Din største flause i Maskorama-samanheng?

– Det veit eg nesten ikkje om eg torer å seie, opnar Nordnes med, før ho lar seg overtale:

– Det var under premieren i fjor da eg forveksla Karpe og Madcon. Det var så flaut fordi eg veit veldig tydeleg skilnaden på dei. Eg har vore på konsert med dei, og eg veit veldig godt forskjell på Tshawe og Chiraq. Eg fekk rett og slett jernteppe, seier Nordnes og humrar.

