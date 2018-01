Sigrid spiller på «The Graham Norton Show»

Sammen med de verdenskjente skuespillerne Liam Neeson, Dame Helen Mirren og Jamie Dornan skal norske Sigrid Raabe gjeste «The Graham Norton Show» denne uken.

Talkshowet til den munnrappe iren er et av Englands mest populære og sendes i flere andre land i Europa. Blant annet i Norge (på BBC Brit og eldre repriser på TV Norge).

Opptaket er torsdag kveld. Programmet sendes fredag kl. 22.35 på BBC One.

Sigrids låt «Strangers», som hun skal fremføre på talkshowet, klatrer nå på britiske hitlister. Ifølge Billboard går hun fra 94. til 8. plass på den britiske singellista denne uka.

FÅR BESØK: Den rutinerte irske programlederen Graham Norton får en snarvisitt fra Norge denne uken. Foto: Pressefoto, BBC

Britisk stjernehåp

At 21-åringen fra Ålesund nå gjester programmet på BBC er langt fra tilfeldig. Forrige uke ble det kjent at hun vant BBCs prestisjefylte «Sound of 2018»-kåring, som utnevner den artisten britene har mest troa på i året som kommer.

Selv du kanskje ikke har hørt om alle artistene som har vunnet de foregående årene (Jack Garratt? Years & Years? Ray BLK?), så har BBC opptil flere ganger hatt rett i sine antagelser.

Artister som Sam Smith, Adele og 50 Cent har tidligere fått utmerkelsen.

Flere talkshow

Det er ikke første gangen Sigrid spiller på et kjent talkshow. I mai i fjor spilte hun sin store hit «Don't Kill My Vibe» på «The Late Late Show» på CBS, som er et av USAs største talkshow.

Se Sigrids opptreden på «The Late Late Show» her:

Programleder James Corden ble den gang svært oppspilt over talentet fra Norge. Nå gjenstår det å se om den rutinerte iren Graham Norton beholder fatningen.