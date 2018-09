Sigrid skal på turné med Maroon 5

Utmerker seg utenlands med album

Jazzpianisten Tord Gustavsen og hans nye trio med bassist Sigurd Hole og Jarle Vespestad ga nylig ut albumet «The Other Side», som består av salmer og ballader. Nå har det kommet inn på New York Times’ liste over ukens «10 mest minneverdige sanger» – der også Eminem er blant dem som utmerket seg i uken som gikk – med låten «The Tunnel». Dessuten er albumet plukket ut som et av The Guardians fire «månedens jazzalbum», og er også ukens featurealbum på Google Plays strømmetjeneste. – Det er jo slett ikke verst første helg det er ute, sier Gustavsen til NTB.